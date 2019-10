Exloo: Diverse Schleifen für Deutschlands Dressurreiter

In niederländischen Exloo fand vergangenes Wochenende ein CDI3* mit Children-, Pony-, Junioren-, Junge Reiter- und U25-Prüfungen statt. Vor allem für Children-Europameisterin Allegra Schmitz-Morkramer hat sich der Ausflug gelohnt.

Die 13-jährige Hamburgerin Allegra Schmitz-Morkramer war in Exloo sowohl bei den Children als auch bei den Ponyreitern am Start. EM-Pferd Lavissaro durfte zuhause bleiben, dafür kamen Tropensonne und Loreley zum Einsatz.

Auf Loreley gewann Allegra zunächst die Mannschaftsaufgabe der Ponys mit 72,714 Prozent vor der Niederländerin Jill Bogers auf First Hummer (71,381) und Schwedens Elliot Nilsson mit HB Dancing Daylight (70,901).

Danach folgten zwei dritte Plätze für die beiden, erst in der Einzelaufgabe, dann in Kür (70,901 bzw. 73,742 Prozent). Siegerin beider Prüfungen wurde mit Evi van Rooij auf King Stayerhof’s Jango eine weitere Niederländerin (72,162 bzw. 77,417). Platz zwei in der Einzelaufgabe holte Elliot Nilsson erneut nach Schweden (70,946). In der Kür ging die silberne Schleife nach Österreich dank Felicita Simoncic auf Chantre (75,0).

Children

Allegra Schmitz-Morkramers Partnerin der Children-Tour, die achtjährige Tropensonne, trumpfte sowohl in der Mannschafts- als auch in der Einzelaufgabe auf und setzte sich dabei jeweils gegen die Gastgeber Kebie Raaijmakers auf Happy Feet und Amber Schelstraete mit Burberry durch.

In der Mannschaftswertung gab 74,551 Prozent für das Hamburger Duo, Raaijmakers kam auf 72,436 und Amber Schelstraete auf 70,513 Prozent. In der Einzelaufgabe wurden Allegra und Tropensonne mit 74,404 Prozent bedacht. Kebie Raaijmakers erhielt 71,726 und Amber Schelstraete 68,155 Prozent.

Eine Kür gab es bei den Children nicht.

Junioren

Bei den Junioren waren Sanne van der Pols und Excellentie mit zwei Siegen das Maß der Dinge. In der Mannschaftsaufgabe gab es 71,364 Prozent für das niederländische Duo, bei der zweiten gelben Schleife in der Kür waren es 73,208 Prozent. In der Einzelaufgabe ging der Sieg an eine weitere Niederländerin, Shanna Baars auf Farzana.

Bestes deutsches Paar waren hier Allegras ältere Schwester Olivia Schmitz-Morkramer und Florentine, die in Exloo ihr gemeinsames Turnierdebüt feierten. Zuvor war die achtjährige Floriscount-Tochter von der dritten dressurreitenden Schmitz-Morkramer-Tochter vorgestellt worden, Helena. Unter ihr war Florentine unter anderem bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Zeiskam am Start und siegreich bis Klasse M**. Mit Olivia im Sattel wurde Florentine Fünfte in der Mannschaftsaufgabe (69,293 Prozent) und belegte Rang zwei in der Einzelaufgabe (70,147).

In der Kür waren Olivia und Florentine als Siebte (67,958) nicht mehr platziert, wohl aber Emma Caecilia Lienert und die ebenfalls achtjährige rheinische Lord Carnaby-Tochter Lady Carnaby. Mit 68,917 Prozent belegten sie Platz fünf.

Junge Reiter

Die U21-Tour der Jungen Reiter fand ohne deutsche Beteiligung statt. Sie war fest in niederländischer Hand. In der Mannschaftsaufgabe hatte Marten Luyten auf der Ampere-Tochter Fynona mit 74,853 Prozent die Nase vorn, gefolgt von den einstigen Junioren-Europameistern Daphne van Peperstraten und Cupido (73,382).

In der Einzelaufgabe drehte Daphne van Peperstraten den Spieß um und ließ die Konkurrenz aus dem eigenen Land mit 74,853 Prozent hinter sich. Marten Luiten brachte es auf 73,676 Prozentpunkte.

In der Kür war der Zieleinlauf der gleiche: Van Peperstraten vor Luiten mit 76,440 und 76,055 Prozent.

U25

Ungarns Jazmin Yom Tov (18) dominierte die U25-Tour im Sattel von Zodinde. In der Intermédiaire II konnte sie sich mit 66,324 Prozent knapp gegen die Deutsche Sophia Funke auf Diamond Rex durchsetzen (66,265). Dritte wurde Jeanine Nekeman auf Vlingh.

Im U25 Grand Prix ging die gelbe Schleife erneut an Jazmin Yom Tov, diesmal mit 67,615 Prozent. Zweite wurde mit Mercedes Verwey eine Niederländerin, die ein prominentes Pferd unter dem Sattel hat: Four Seasons. Der westfälische Fürst Piccolo-Sohn hatte Hollands Farben 2017 bei den Europameisterschaften in Göteborg vertreten, damals noch mit Diederik van Silfhout im Sattel. Unter Verwey kam er jetzt auf 66,769 Prozent. Jeanine Dekeman belegte erneut Platz drei (66,154). Sophia Funke und Diamond Rex mussten sich mit Platz fünf der fünf Teilnehmer begnügen (64,154).

CDI3*

Die beiden aktuellen U25-Europameister Jeanine Nieuwenhuis und TC Athene gaben ihr Exloo ihr internationales CDI-Debüt. Und das mit Erfolg: Den Grand Prix gewannen sie mit 70,609 Prozent, die Kür mit 75,740 Prozent.

Einziges deutsches Paar der großen Tour waren Juliette Piotrowski und Sir Diamond. Im Grand Prix blieb die ehemalige Deutsche Bank Reitsport-Akademistin unter ihren Möglichkeiten mit 66,435 Prozent (Rang zwölf). Aber in der Kür wurden sie mit 73,995 Prozent Zweite. Dritte war hier Lynne Maas (NED) auf Electra (72,380).

Maas hatte auch schon im Grand Prix an dritter Stelle rangiert, das allerdings mit Eastpoint (69,652). Zweite war hier Schwedens Michelle Hagman Hassink auf dem Rheinländer Chagall gewesen.

Diese beiden sicherten sich denn auch den Sieg im Grand Prix Special, an dem Nieuwenhuis und Athene nicht teilnahmen. 70,362 Prozent gaben die Richter der Schwedin auf dem zwölfjährigen Chirlon-Sohn. Zweite war hier Lynne Maas mit Eastpoint (70,085), gefolgt von Japans Kazuki Sado im Sattel des Oldenburger Hengstes Ludwig der Sonnenkönig, der bis dato mit der Helgstrand-Stallreiterin Victoria E. Vallentin im Einsatz gewesen war.

Alle Ergebnisse aus Exloo finden Sie hier.

Olympia-Qualifikation für Südafrika

Exloo war zugleich die letzte Chance für Reiter der FEI-Gruppe F (Afrika und Mittlerer Osten), um sich für die Olympischen Spiele 2020 zu qualifizieren. Das gelang den Reiterinnen aus Südafrika, Tanya Seymour, Nicole Smith, Laurienne Dittmann und Gretha Ferreira.

Damit haben sich nun für die Dressur in Tokio folgende Teams qualifiziert, die jeweils drei Reiter an den Start bringen dürfen:

Australien

Brasilien

Kanada

Dänemark

Deutschland

Großbritannien

Irland

Japan

Niederlande

Portugal

Südafrika

Spanien

Russland

USA