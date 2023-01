Exloo: Ponyreiterin Franziska Roth gewinnt Kür mit Daily Pleasure

Am letzten Tag des internationalen Dressurturniers in Exloo (NED) drehte Franziska Roth den Spieß um bei den Ponyreitern. Mit ihrem EM-Pony Daily Pleasure holte sie sich den Sieg in der FEI-Kür.

Das Jahr geht gut los für Franziska Roth und ihren nun zwölfjährigen Ponyhengst Daily Pleasure! Nach zweimal Platz zwei in der Mannschafts- und Einzelaufgabe setzten sie in der heutigen Kür beim CDI Exloo noch einen drauf. Der Daylight-Sohn tanzte unter seiner 14-jährigen Reiterin durch sein Kür-Programm. Die Richter bedachten die Vorstellung der beiden, bei der die Galopptour ein Höhepunkt war, mit 76,792 Prozent. Das bedeutete den Sieg!

In den sozialen Medien zeigte sich Franziska Roth, die mit Daily Pleasure letztes Jahr Teameuropameisterin geworden war, sehr froh über den Verlauf des Turnierwochenendes: „Was für eine schöne Art, die neue Saison zu beginnen: zweimal die silberne Schleife und Gold in der heutigen Kür in Exloo. Daily und ich sind sehr gespannt, was dieses Jahr bringen wird!“

Das Nachsehen hatte Laura Marie Martin, die mit De Long in den Vortagen die Ehrenrunden hatte anführen dürfen. In ihrer zweiten internationalen Kür kamen sie zwar auf ein persönliches Bestergebnis, aber die 76,583 Prozent reichten nicht ganz für Platz eins. Bei der Drittplatzierten des Vortages, Hannah Charlotte Isbruch, lief es in der Kür mit ihrem Pony Dabia Dior nicht ganz rund. Stattdessen sicherte sich Rikke Maria Schouybe Johansen (DEN) mit Lykkesholms Cyperb und dem Ergebnis von 73,983 Rang drei.

Weitere Ergebnisse

Die Siegerinnen in den anderen Prüfungen am Finaltag des CDI Exloo hießen Isabel Cool (BEL) und Herr Charmeur in der Inter I, Marten Luiten (NED) und Fynona bei den U25-Reitern, Liz Bouman (NED) und Happymood bei den Jungen Reitern (wo sie allerdings auch konkurrenzlos antrat), Clara Collard (BEL) und Escape bei den Junioren sowie Britt Kikkert-van der Linde (Children). Nur bei den Ponys waren jedoch auch deutsche Teilnehmerinnen am Start.

