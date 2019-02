FEI-Regelwerk 2019: Der Kandarenzwang fällt

Im April 2018 hatten wir einen ausführlichen Bericht zum Thema Kandarenzwang in Dressurprüfungen. Nun hat der Weltreiterverband FEI zu Beginn der neuen Saison sein Reglement überarbeitet und dabei zumindest teilweise Prüfungen auf Trense erlaubt.

„Eine Wassertrense oder eine Kandare ist erlaubt in CDI1* und 2, CDIJ und CDIY“, heißt es nun im Reglement der FEI. Für Drei-, Vier- und Fünf-Sterne- sowie U25-Turniere und Championate (außer Ponys und Children) bleibt hingegen die Kandare Pflicht. Das bedeutet mit anderen Worten, in Prix St. Georges sowie Intermédiaire I und A/B dürfen die Reiter nun auch auf Trense reiten. Ebenso in Junioren- und Junge Reiter-Prüfungen.

Die österreichische Pferderevue berichtet, der nationale Verband des Alpenlandes habe das sofort umgesetzt: „Unsere Reiter sollten die Möglichkeit haben die Reglementänderung der FEI schon frühzeitig auf nationaler Ebene testen zu können“, zitiert die Pferderevue die Dressurrichterin Alice Schwab von der Sportabteilung des nationalen Verbandes OEPS. Deshalb gebe es nun bis zu den Prüfungen der Mittleren Tour auch bei ihnen schon die Wahlmöglichkeit zwischen Trense und Kandare.

St.GEORG hatte das Thema im Frühjahr 2018 aufgegriffen. Wir waren damals darauf gekommen, weil die Besitzerin eines angehenden Grand Prix-Pferdes sich an uns gewandt hatte. Sie hatte das Problem, dass ihre Stute zwar alle Grand Prix-Lektionen geht, aber nur sehr ungern auf Kandare. Sie hatte ein sehr kleines Maul und fühlte sich unwohl mit dem vielen Metall im Maul.

Dieses Problem war auch uns hier in der Redaktion geläufig, also haben wir eine große Umfrage zum Thema gestartet und verschiedene prominente Reiter, Ausbilder, Trainer und Richter befragt, wie sie zu dem Thema stehen. Die Ergebnisse können Sie noch in St.GEORG 4/2018 nachlesen.

Ob die FN es ähnlich handhaben wird wie der österreichische Verband haben wir erfragt und ergänzen die Antwort, sobald sie vorliegt. Das akutalisierte Regelwerk der FEI kann man hier noch einmal einsehen.