Finalisten Pony- und U25-Dressur-Derby 2024 stehen fest

Kim Burschik und Ava Müller gehen als Favoritinnen in die Finalprüfungen um das Pony- und U25-Dressur-Derby 2024.

13 Kombinationen bewarben sich um die drei Startplätze in Finale des Pony-Dressur-Derby. Die amtierende Landesmeisterin von Berlin-Brandenburg setzte sich mit 71,367 Prozent an die Spitze des Feldes. Ihr Pony Steendieks Morgenstern Dalai reitet sie bereits seit drei Jahren. Das Richtertrio war sich sehr einig, wie die Runde der beiden zu beurteilen war. Zweimal 278, einmal 279 Punkte – das war der Sieg. Als junges Pferd war der FS Don’t Worry-FS-Sohn aus einer Champion de Luxe-Mutter Vierter beim Bundeschampionat. Anschließend hat er schon mehrerer junge Reiterinnen auf dem Weg in die Dressur begleitet.

Mats Buck aus Mönchengladbach wurde im Sattel des 16-jährigen Dancing Sun HF Zweiter (70,256). Das Feld im Derby-Finale komplettiert Maya Wächter mit Charly Brown (69,829). Ihr ebenfalls 16 Jahre alter Wallach ist quasi der züchterische Kehrwert des Siegers der Prüfung. Charly Brown hat FS Champion de Luxe zum Vater und seine Mutter stammt von FS Don’t Worry ab.

Ergebnisse Qualifikation Pony-Derby 2024

Kim Burschik im Derby 2024

Bei der zahlenmäßig stark besetzten Prüfung in der Altersklasse U25 ging die goldene Schleife an Kim Burschik und Van Victorio.69,649 Prozent war die Bestbewertung der 24 Kombinationen. Bereits vor zehn Jahren war sie mit ihrem Pony Now and Forever Feivel in Hamburg am Start. Damals wurde sie Vierte.

Die Freude, zurück an die Elbe zu kommen, strahlte ihr aus dem Gesicht. Erst recht mit der Perspektive „Finale!“ „Es fühlt sich wirklich unbeschreiblich an. Als ich wusste, dass ich hier starten darf war es Wahnsinn, weil ich dachte wow zehn Jahre später. Ich hatte damals hier schon so viel Freude und jetzt nochmal. Es war einfach Hammer. Heute konnte ich es echt nur genießen.“ Zwar sei ihr Wallach etwas nervös gewesen, aber das ließ sich handeln. Nun also Finale und damit Pferdewechsel. „Ich glaube, ich werde mir heute Nachmittag mal die anderen Ritte anschauen, um mal eine Einschätzung zu bekommen, was für Pferde das sind und vielleicht mal mit den Reitern vorab schonmal sprechen. Und weichere Stiefel anziehen. Ich habe Dressurstiefel. Die sind knallhart und vielleicht dann ein weicheres Leder nehmen, für mehr Gefühl.“

Mit 69,167 Prozent platzierten sich ex aequo Leonie Sahm und Falcon sowie Leonie Ottmar mit Don Horatio auf Platz zwei.

Das U25-Finale findet am Samstag um 13.15 Uhr statt, Für die Ponys wird es am Sonntag ab 9.15 Uhr spannend. Das 64. Deutsche Dressur-Derby beschließt dann ab 11 Uhr die Prüfungen im Dressurstadion von Klein Flottbek.

Ergebnisse Qualifikation U25-Dressur Derby