Fischer und Querida Mia statt Schiergen und Imperato Bonito im Burg-Pokal Finale

Morgen geht es los in Frankfurt für die besten Nachwuchsdressurpferde Deutschlands. Für die Finalisten im Nürnberger Burg-Pokal steht morgens die Einlaufprüfung auf dem Programm. Dabei wird einen Nachrücker geben.

Schon um acht geht es los mit dem Prix St. Georges Special, der Sonderaufgabe für die sieben- bis neunjährigen Nachwuchsdressurpferde. Zwölf Paare treten an. Normalerweise sind das die zwölf Sieger der Qualifikationen, die im Laufe des Jahres im gesamten Bundesgebiet stattfinden. Da jedoch Heiner Schiergen auf seinen Start mit Imperato Bonito – Sieger der Qualifikation im Rahmen der Rheinischen Meisterschaften in Langenfeld – verzichtet, rücken Lukas Fischer und Querida Mia nach.

Das Paar war dieses Jahr sowohl in Verden als auch zuletzt in Görlitz jeweils Zweite. In Verden mussten sie sich Janina Tietze mit dem Landbeschäler Da Costa geschlagen geben. In Görlitz waren es Thomas Wagner und Wynton’s Son. Bei letzterer Gelegenheit erzielte das Paar Fischer/Querida Mia auch sein bestes Qualifikationsergebnis von 74 Prozent.

Querida Mia ist eine neunjährige Rheinländer Stute v. Quotenkönig. Dieser Quaterback-Sohn mit dem enormen Schritt war seinerzeit Medaillengewinner beim Bundeschampionat und hat Deutschland auch bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde vertreten. Später ging er bis S***-Niveau. Eine Berühmtheit ist aber vor allem Querida Mias Mutter, die Rheinländer Stute Reine Freude v. Ravallo.

Wenn ein zuchtversierter Pferdemensch den Namen hört, klingelt es: Reine Freude ist nämlich auch die Mutter des Grand Prix-erfolgreichen Starvererbers Fidertanz, heute einer der erfolgreichsten Vertreter der F-Linie überhaupt. Aus der im Hause Schult in Hünxe, wo auch Querida Mia herkommt, gepflegten Linie gehen immer wieder Pferde von überdurchschnittlicher Qualität hervor. So beispielsweise auch der bei der Westfalenkörung 2021 auf dem Endring rangierte Escaneno v. Escamillo-Veneno-Ravallo.

Querida Mia selbst hatte noch kein Fohlen. Sie gehört der Familie Dr. Flock. Ihre ersten Turniererfahrungen sammelte sie mit Lisa Lindner. Lukas Fischer stellte die Stute im September 2020 erstmals turniermäßig vor. Mittlerweile können die beiden auf acht S-Siege (darunter zwei auf S**-Niveau) verweisen.

