Flyinge: Ninja Rathjens Zweite in der Grand Prix Kür der U25-Tour

Nach dem Sieg im Grand Prix der U25-Tour im schwedischen Gestüt Flyinge konnte sich die Mannschaftseuropameisterin 2017, Ninja Rathjens, nun auch noch Platz zwei in der Kür sichern.

Der Sieg ging an Lina Dolk auf ihrem Lehrmeister Biggles. Der 20-jährige Schwedische Warmblutwallach v. Briar wurde von Kristian von Krusenstierna im internationalen Sport geritten. Mehrfach waren die beiden bei Weltcup-Turnieren am Start. Nun hilft Biggles Lina Dolk bei dem Sprung in den großen Sport. Heute in der Kür lieferte sie sich ein ziemlich knappes Rennen mit Ninja Rathjens und konnte den Spieß schließlich umdrehen: nach Rang zwei im Grand Prix siegte sie nun mit 72,850 Prozent.

Die Deutsche Bank Reitsport-Akademistin Ninja Rathjens und ihr Hannoveraner Earl-Sohn Emilio kamen mit 72,550 Prozent aus dem Viereck. Der Schimmel war zuletzt im Mai in München am Start gewesen, bei der Qualifikation fürs Piaff Förderpreis-Finale. Doch nach der Intermédiaire II war das Turnier für die beiden beendet, Emilio war nicht in Ordnung. Er hat mehrere Monate pausiert, meldete sich in Bad Segeberg siegreich zurück im Sport und gewann auch in Flyinge den U25-Grand Prix. In der Kür musste das Paar sich mit 72,550 Prozent knapp geschlagen geben.

Dritte wurde mit Emma Jönsson auf dem Hannoveraner Donizetti eine weitere Schwedin. Der Don Frederico-Sohn wurde mit 70,7 Prozent bewertet. Vierte war Beata Söderberg auf Fiorano (69,5).

