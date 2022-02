Francis Verbeek-van Rooij Nachfolgerin von Rudolf Zeilinger, Pujals für die Jungpferde

Die niederländische Fünf-Sterne-Richterin Francis Verbeek-van Rooij wird Nachfolgerin des bisherigen spanischen Teamtrainers Rudolf Zeilinger, allerdings mit etwas anderer Jobbeschreibung. Ebenfalls neu in der Führungsriege der Spanischen Reiterlichen Vereinigung (RFHE): die mexikanische Championatsreiterin Bernadette Pujals.

Im Herbst des vergangenen Jahres hatte der bisherige spanische Teamtrainer Rudolf Zeilinger sein Amt abgegeben, mit der Begründung sich fortan auf das Training einzelner Reiter konzentrieren zu wollen. Francis Verbeek-van Rooij tritt nun als leitende Teammanagerin in seine Fußstapfen.

„Sie wird zusammen mit dem Technischen Direktor Dressur Miguel Jorda für die Gruppe der Championatsreiter verantwortlich sein“, teilte die RFHE mit. Ihre Aufgabe besteht dann vor allem darin, die Mitglieder des A-Kaders über die Saison zu begleiten und ein Team für die Weltreiterspiele 2022 in Herning zusammenzustellen, die ja zugleich Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 sind. Ansonsten sagte sie gegenüber Eurodressage: „Sie haben alle ihre privaten Trainer.“ ,

Francis Verbeek-van Rooij (66) war einst selbst eine bekannte Dressurreiterin. Unter anderem nahm sie am olympischen Ersatzfestival in Goodwood 1980 teil. Unter dem olympischen Feuer war sie als Richterin im Einsatz, 2004 in Athen und 2021 in Tokio. Zudem war sie unter anderem Trainerin der niederländischen Dressurreiterin Leida Collins-Strijk und der niederländischen Vielseitigkeitsreiterinnen.

Bernadette Pujals für die Nachwuchspferde

Technische Beraterin für das Jungpferdeprogramm und damit verantwortlich für die fünf- bis achtjährigen Pferde der Spanischen Reiterlichen Vereinigung wird Bernadette Pujals. Erst im Jahr 2020 war die bis dato für Mexiko reitende Spanierin, wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt. Laut RFHE steht sie genauso wie Verbeek in ihrer neuen Position im engen Kontakt mit Miguel Jorda: „Gemeinsam mit dem Technischen Direktor Dressur wird sie ein spezifisches Programm für Pferde dieser Altersklasse entwickeln.“

Pujals ging für ihre damalige Wahlheimat Mexiko unter anderem bei zwei Olympischen Spielen, zwei Weltreiterspielen, vier Pan-Amerikanischen Spielen und vier Zentral-Amerikanischen Spielen an den Start. Dabei gewann sie vier Bronzemedaillen, eine in Silber und eine in Gold. Ihr bestes Pferd war der Hannoveraner Weltmeyer-Sohn Vincent, mit dem sie 2006 Zehnte bei den Weltreiterspielen in Aachen wurde und 2008 Neunte bei den Olympischen Spielen in Hongkong.

Janne Baumann