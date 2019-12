Frankfurt: Don Johnson auf erfolgreicher Abschiedstournee

Im Frühjahr hatte Isabell Werth verlauten lassen, dass 2019 die letzte Turniersaison für ihren Don Johnson alias „Johnny“ sein wird. In der Frankfurter Festhalle hat der inzwischen 18-Jährige bewiesen: Zum alten Eisen gehört er deswegen noch lange nicht!

Zwei Europameisterschaftem, ein Weltcup-Finale und etwa 50 internationale Grand Prix-Siege gehen auf das Konto von Don Johnson. Trotzdem hat es der Hannoveraner v. Don Frederico seiner Reiterin nicht immer leicht gemacht: Johnny war stets für einen fröhlichen Bocksprung zu haben, strotzte auch im Viereck nur so vor Energie. Dieses Jahr sollte er noch „zwei, drei schöne Turniere gehen“, um dann seine Rente zuhause zu genießen, so Isabell Werth im Mai . Gesagt, getan: nach seinen Siegen beim Mannheimer Maimarkt-Turnier, war er auch Anfang Juni in Fritzens nicht zu schlagen.

Nach einem halben Jahr Turnierpause präsentierte sich Don Johnson heute Morgen in der Frankfurter Festhalle bestens aufgelegt. Mit 75,87 Prozent konnte er im Grand Prix einmal mehr die Siegerehrung anführen – wobei drei der fünf Richter den Ritt an erster Stelle sahen. Zweite wurden Ingrid Klimke und Franziskus, die das Viereck mit 74,913 Prozent verließen. Elke Ebert, Richterin bei H, hätte die beiden sogar auf Platz eins gesehen. Dahinter rangierten mit 74,804 Prozent Hubertus Schmidt und Escolar vor Benjamin Werndl und Famoso (73,826).

