Frankfurt: Heimsieg für Matthias Alexander Rath und Destacado im Grand Prix Special

Matthias Alexander Rath hat viel zu tun dieses Wochenende beim Frankfurter Festhallenturnier. Er ist nicht nur Turnierleiter, sondern auch selbst am Start. Und das mit Erfolg.

Acht Paare hatten sich nach dem Qualifikations-Grand Prix entschieden, heute im Grand Prix Special der CDI5*-Tour an den Start zu gehen. Sie läuteten heute den Tag des Nürnberger Burg-Pokal Finales ein. Um 9.15 Uhr betraten Matthias Alexander Rath und Destacado als drittletztes Paar das Viereck.

Destacado ist zwar erst neunjährig, ging ja aber bereits letztes Jahr mit gerade mal acht Jahren eine volle Grand Prix Saison. Man kann also nicht sagen, dass der Desperados-Sohn noch unerfahren ist. Gestern im Grand Prix war er Dritter gewesen. Heute wurde es der Sieg mit 74,596 Prozent. Der ehemalige Bundeschampion punktet noch immer mit seinen drei weit überdurchschnittlichen Grundgangarten. Die kommen aber nicht mehr so zur Geltung, wie noch als Youngster, als die kommentierende Richterin seine Runde zu WM-Silber bei den Fünfjährigen einst als „Poetry in Motion“ zusammenfasste. Das könnte daran liegen, dass der Hengst häufig sehr hoch und eng eingestellt ist und dadurch Hinterhand- und Rückenaktivität eingeschränkt sind. Man sieht es in allen Phasen der Prüfung, besonders aber in den Piaffen, wo er die Kruppe nicht senkt, sondern vorne stützt.

Platz zwei ging an Patrik Kittel und die zehnjährige Westfalen-Stute Forever Young, die in Frankfurt Grand Prix Special-Premiere auf internationalem Parkett feierte. Die Stute, die in gemeinsamem Besitz von Patrik Kittel und dem Gestüt Schafhof steht, ist eine Tochter des ehemaligen Bundeschampions Fürst Fugger und wie ihr Papa beeindruckt sie mit viel Schwung und Mechanik. Heute gaben die Richter dem Paar 73,170 Prozent.

Über Rang drei mit neuer persönlicher Bestleistung konnte sich der Österreicher Stefan Lehfellner mit dem zwölfjährigen Rosandro-Sohn Roberto Carlos MT freuen. Besonders die Piaffen gelangen den beiden heute richtig gut. Für die letzte auf der Schlusslinie zückte Henning Lehrmann bei H sogar eine 9. Insgesamt kam das Paar auf 72,362 Prozent.

Dahinter platzierten sich in dieser Reihenfolge Evelyn Eger und Westminster mit 70,808 Prozent, Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB (70,553), Astrid Neumayer (AUT) mit Zap Zap mit 69,468 Prozent (die heute als erste aufs Viereck mussten, aber noch einige Minuten länger zum Eingewöhnen hatten, weil der Richter bei E, Rapahel Saleh, sich offenbar in der Uhrzeit vertan hatte und der Portugiese Carlos Lopes als Ersatz akquiriert werden musste), Carina Scholz auf Soiree d’Amour (67,723) und Anna Merveldt (IRL) mit Esporim (67,255).

