Frederic Wandres neu im Olympiakader

Nach dem CDI Hagen hat der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) ein weiteres Mitglied in den Olympiakader berufen. Neu dabei: Frederic Wandres und Duke of Britain.

Bisher waren Frederic Wandres und sein Hannoveraner Wallach Duke of Britain im Perspektivkader gelistet, nun sind sie quasi in die erste Liga aufgerückt. Bei ihrem Heimatturnier auf dem Hof Kasselmann, wo der 33-Jährige als Bereiter tätig ist, konnten die beiden mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam machen. Im Grand Prix belegte das Paar mit 76,696 Prozent Rang vier, im Special waren es dann 76,340 Prozent und Platz fünf.

Seit 2016 reitet Wandres den 13-jährige Dimaggio-Sohn, der im Besitz seiner Arbeitgeber steht. Vor zwei Jahren gelang den beiden dann der Sprung in den internationalen Grand Prix-Sport. Zu den größten Erfolgen von Wandres und Duke of Britain gehören der Weltcup-Sieg im polnischen Zakrzów, ihr Triumph bei Horses & Dreams 2019 und die goldene Schleife mit über 80 Prozent in der Weltcup-Kür von London.

Erst nach den Deutsche Meisterschaften in Balve war der Olympiakader aktualisiert worden. Hier noch einmal die aktuellen Kader im Überblick:

Olympiakader:

Perspektivkader:

Carina Bachmann (Sassenberg) mit Tarantino

Senta Kirchhoff (Menden) mit L’Arbuste OLD

Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Santiano R