Future Champions Hagen: Deutsche Junioren und Junge Reiter gewinnen Dressur-Nationenpreise

Das Future Champions in Hagen ist das einzige Nachwuchs-Nationenpreisturnier in Deutschland. Die Junioren und Jungen Reiter wussten den Heimvorteil im Viereck zu nutzen und sicherten sich die Nationenpreise in ihren Altersklassen.

Jeweils drei Reiter-Pferd-Kombinationen starteten für Deutschland in beiden Altersklassen. Bei den Junioren gingen Rose Oatley, Maria Teresa Pohl und Alix von Borries an den Start. Rose Oatley sattelte die neunjährige Rocco Granata-Tochter Sommernacht aus der Zucht von Ingo Pape. Unter Greta Heemsoth wurde die Stute 2020 Bundeschampionesse bei den fünfjährigen Dressurpferden. Rose Oatley und Sommernacht erhielten für ihren Ritt im Nationenpreis der Junioren 73,636 Prozent. Damit holten sie den Löwenanteil der Mannschaftswertung und waren die Siegerinnen der Einzelwertung.

Maria Teresa Pohl sattelte Lennox U.S., der vor zwei Jahren Bronze bei der Weltmeisterschaft der sechsjährigen Dressurpferde gewann. Damals noch unter Jill Borgers. Für Maria Teresa Pohl und den KWPN Hengst gab es in Hagen 71,566 Prozent, Platz vier in der Einzelwertung.

Die hohe Qualität des deutschen Junioren-Teams wurde auch durch das Streichergebnis deutlich. Das lieferte Alix von Borries im Sattel von Feingefühl v. Fürstenball. 70,808 lautete ihr Ergebnis, mit dem sie Fünfte in der Einzelwertung wurden, das für das deutsche Team allerdings nicht mehr zählte. 145,202 Prozentpunkte lautete damit das Gesamtergebnis für die deutsche Juniorenmannschaft.

Platz zwei belegten die Dänen mit insgesamt 144,192 Punkten. Für Dänemark ritten Anna Teibel Raben mit Sparaday (72,525), Clara Cordes Arnkjaer mit Brianna (71,667) und Michella Skovsager mit Blue Hors Zampalo (68,636).

Platz drei sicherte sich Schweden mit 136,364 Punkten. Das schwedische Team: Juni Skobe Rosén mit Darthula vh (68,283), Ebba Wallin mit Santorini (68,081) und Olga Fischer mit (67,071).

Hier finden Sie alle Ergebnisse vom Nationenpreis der Junioren.

Zweiter Sieg für Deutschland bei den Jungen Reitern

Mit insgesamt 151,618 Prozentpunkten sicherte sich das deutsche Team im Nationenpreis der Jungen Reiter ebenfalls den Sieg. Valentina Pistner und Jana Lang teilten sich ihre Anteile daran nahezu gleichmäßig auf. Valentina Pistner und ihr Rappwallach Flamboyant v. Fidertanz hatten schlussendlich aber die Nase doch ein Stückchen weiter vorne. 76,030 Prozent lautete das Ergebnis, mit dem sie sich auch den Sieg in der Einzelwertung sicherten. Jana Lang sattelte ihren EM-Bronzemedaillengewinner Baron und platzierte sich mit 75,588 Prozent knapp hinter ihrer Teamkollegin auf Platz zwei. Als Team waren sie damit unschlagbar.

Als drittes Paar für Deutschland gingen Allegra Schmitz-Morkramer und der Londontime-Sohn Libertad an den Start. Mit 71,225 Prozent waren sie zwar das Streichergebnis der Mannschaft, platzierten sich in der Einzelwertung allerdings an vierter Stelle.

Nachwuchs-Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen: „Ich bin nicht nur ganz zufrieden, ich bin sogar überragend zufrieden, weil wir hier auf der Anlage des Hof Kasselmann eine ganz besondere Voraussetzung haben: Die Pferde haben super Bodenverhältnisse. Die Richter waren sich zwar nicht immer ganz so einig, aber bei uns waren sie sehr positiv. Ich freue mich ganz besonders, dass wir auch für die weiteren Ziele, die wir haben, sprich die Europameisterschaften, auf einem ganz guten Weg sind. Alle Paare sind nicht nur topfit und gesund, aber auch unheimlich zielstrebig.”

Auch bei den Jungen Reitern sicherten sich Dänemark und Schweden die Plätze zwei und drei. Für Dänemark starteten Frederikke Gram Jacobsen mit Finest Alegra (73,235), Sophia Boje Obel Jørgensen mit Highfive Fuglsang (69,167) und Lea Andreassen Torabi (68,872). In der Gesamtwertung erzielten sie 142,402 Punkte.

Für das schwedische Team, bestehend aus Amanda Lindholm mit Tiramisu (71,176), Mary Sophie Haid Bondergaard mit Adora Nightingale (68,529) und Wynja Eriksdotter Rubin mit El Diabolo (66,176), gab es insgesamt 139,705 Punkte.

Alle Ergebnisse des Nationenpreises der Jungen Reiter finden Sie hier.

auch interessant