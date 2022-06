Future Champions: starke deutsche Ponys, Kürsiege ins Ausland

Bei den Future Champions in Hagen galt: Den jüngsten Starterinnen und Starter aus Deutschland waren die Siege kaum zu nehmen, bei den älteren Alterskategorien sah das schon anders aus.

Fest in deutscher Hand waren die Ponyentscheidungen bei den Future Champions auf dem Hof Kasselmann auch am Samstag. Die Starterinnen aus der Nationenpreistour trumpften auch in der Einzelaufgabe auf. Allen voran Julie Sofie Schmitz-Heinen, die mit Carleo Go und 75,36 Prozent sich knapp vor Carolina Miesner mit Novellini (75,225) setzen konnte. Dritte wurde Georgina Kraft mit Daily Challenge.

Mit drei Wertungen über 75 Prozent ritten sich bei den Future Champions auch drei deutsche Ponypaare aus dem Kreis der nicht für den Nationenpreis nominierten Reiterinnen und Reiter klar an die Spitze des Klassement: Hinter der deutlichen Siegerin Franziska Roth mit Routinier Daily Pleasure WE (76,892) wurde Hubertus Stallmeister mit Adriano B Zweiter (75,27) vor Lilly Marie Collin und Cosmo Callidus (75,135) in der Einzelaufgabe.

Junioren: Kürsiege gehen ins Ausland

Mathilde Juglaret konnte die Kürprüfung im Rahmen der Nationenpreis-Tour für sich entscheiden. Die Französin landete mit 78,325 Prozent klar vor Rose Oatley mit Rock Revolution (76,233) und Annabella Pidgley aus Großbritannien mit dem Hannoveraner Sultan des Paluds (76,133).

Pidgley siegte auch in der zweiten Junioren-Tour. Diemal im Sattel von Espe mit 76,75 Prozent. Damit verwies sie Carolina Miesner mit Exclusiv (75,142) und Lana Pinou Baumgürtel mit Founder (74,892) auf die Plätze.

Children einmal Deutschland, einmal Belgien

Bei den Children gab es fünf Deutsche auf den ersten Rängen in der CDICh-Tour. Die Top Drei waren hinter der Siegerin Martha Raupach/Jack Sparrow (81,375) Eve Catherine Bartels/Freispiel (79,199) und Alessa Marie Maas/Floricella (77,672).

Aus dem Kreise der Children, die im Nationenpreis am Start waren schälte sich in der Einzelaufgabe die Belgierin Amber Hennes mit Allegro als Gewinnerin heraus (77,991). Hier ging Platz zwei an Martha Raupach mit Francis Drake OLD (76,241) vor Zoe Marie Hachmeier mit Sir Piccoliino (76,091).

Mit Belantis und dem Dänen Alexander Yde Helgstrand kamen die Sieger in der Kür der Jungen Reiter nicht aus Deutschland. Der Freund der Junioren-Siegerin Annabella Pidgley kam auf 79,65 Prozent. Um knappe 0,3 Prozent geschlagen, musste sich Jana Lang mit Baron mit Platz zwei zufrieden geben. Dahinter kam notenmäßig erst einmal ein Loch: 73,9 Prozent reichten Julia Barbian und Valentina zu Platz drei. Die weiteren Platzierten bis Rang zehn kamen allesamt aus Deutschland.

Alle Ergebnisse von den Future Champions finden Sie hier.