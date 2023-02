Göteborg: Grand Prix an Carina Cassøe Krüth vor Skodborg Merrald und Werth

Für die Dressurreiter stand heute in Göteborg der Qualifikations-Grand Prix zur Weltcup-Kür auf dem Programm. Er wurde zur leichten Beute der Mannschaftsweltmeisterinnen.

Carina Cassøe Krüth und ihre zwölfjährige Fürstenball-Tochter Heiline’s Danciera waren ganz klar das Maß der Dinge im Grand Prix von Göteborg mit 78,217 Prozent. Bis auf Susanne Baarup bei C hatten alle Richter sie an erster Stelle nach einem weitgehend fehlerfreien und harmonischen Ritt.

Mannschaftsweltmeisterin Carina Cassøe Krüth freute sich riesig über ihren Erfolg. „Wenn man tausende von Stunden trainiert und dann kommt innerhalb von sechs Minuten alles zusammen, dann macht einen das überglücklich“, fasste sie ihre Gefühlslage bei der Siegerehrung zusammen.

Susanne Baarup, die ja selbst Dänin ist wie die Siegerin und auch die Zweitplatzierte, hätte letztere an erster Stelle gesehen: Nanna Skodborg Merrald mit dem 19-jährigen Grand Seigneur Zack. Die beiden brachten es auf 76,674 Prozent.

Dritte wurde Isabell Werth mit Quantaz, die nicht den besten Tag erwischt hatten. Die Anlehnung war unstet, in den Trabverstärkungen schlichen sich Taktfehler ein, immer wieder kam die Kruppe des Quaterback-Sohnes hoch. Hinzu kam ein technischer Fehler in den Einerwechseln. Am Ende waren es 75,913 Prozent.

Direkt dahinter reihten sich Helen Langehanenberg und Annabelle ein. 72,478 Prozent wurden es für die Holsteiner Conteur-Tochter, die Highlights in den Piaffen hatte, aber insgesamt etwas den losgelassenen Fluss nach vorne zur Hand vermissen ließ.

Fünfte wurde die Schwedin Jeanna Hogberg, die mit der ebenfalls schwedischen Sir Donnerhall II-Tocher Astoria eines der talentiertesten Pferde der Prüfung vorstellte, bei dem noch viel Luft nach oben ist, wenn die Stute insgesamt geschlossener und durchlässiger wird (71,131).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.