Großbritanniens Olympia-Kandidaten in der Dressur

Die Briten haben neun Dressurreiter und -pferde benannt, von denen vier die Reise nach Tokio antreten werden. Auch ein quasi deutsches Paar steht auf der Liste.

Besagte neun Paare wurden vom britischen Verband offiziell beim Weltreiterverband für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio nominiert. Welches die vier Auserwählten sind (drei Teamreiter plus ein Reservepaar), die nach Tokio reisen, wird am 28. Juni bekannt gegeben.

Dies sind die neun Paare in alphabetischer Reihenfolge:

Fiona Bigwood (45) mit Delicato (13) v. Diamond Hit-Regazzoni

Richard Davison (65) mit Bubblingh (15) v. Lingh-Picandt)

Chalotte Dujardin (35) und Freestyle (12) v. Fidermark-Donnerhall

Emile Faurie (57) und Dono Di Maggio (14) v. Dimaggio-Santander H

Charlotte Fry (25) und Everdale (12) v. Lord Leatherdale-Negro

Carl Hester (53) mit En Vogue (12) v. Jazz-Contango

Gareth Hughes (59) mit Sintano (11) v. Sandro Hit-Silvano

Susan Pape mit Eclectisch (die bekanntlich zwar für ihre Heimat Großbritannien reitet, aber ja mit dem Hengsthalter Ingo Pape verheiratet ist und darum schon seit langem in Deutschland lebt)

Laura Tomlinson und Rose of Bavaria.

Als Reservisten wurden nominiert:

Charlotte Dujardin mit Gio

Charlotte Fry mit Dark Legend

Gareth Hughes mit KK Dominant.

