Hagen: Helgstrand und Jovian vor Henri Ruoste im Grand Prix Special, Teilnehmer Future Champions

Der nächste internationale Sieg für Andreas Helgstrand und Jovian, skandinavische Dominanz auch auf den Plätzen und außerdem die nominierten deutschen Teilnehmer für die Future Champions in Hagen.

Andreas Helgstrand und Jovian haben nach dem Grand Prix auch den Special in Hagen gewonnen. 76,319 Prozent gaben die Richter dem Paar.

Der Trab des Apache-Sohnes ist Spektakel. Da kommt ihm der Grand Prix Special entgegen mit den Wechseln zwischen starkem Trab und Passage. Nach einer sehr guten ersten Traversale (zählt auch im Special doppelt), passierte ein Missgeschick bei der Einleitung der zweiten. Jovian galoppierte an und Helgstrand brauchte einige Meter, um zu korrigieren. Das war teuer. Bis dahin lagen die Bewertungen bei 85 Prozent. In den Piaffen fehlte dem Hengst allerdings die Balance, er wurde hektisch und stützte vorne, das beeinträchtigte auch die Übergänge.

Der starke Schritt hätte raumgreifender sein müssen und ging nicht durch den Körper. In der Versammlung hätte man sich mehr Geschlossenheit gewünscht.

Den Galopp wünschte man sich in der Versammlung mehr durch den Körper und mit mehr Durchsprung über mehr Boden. Dass Jovian galoppieren kann, demonstrierte er in der Verstärkung. In den fliegenden Wechseln von Sprung zu Sprung schien er die Luft anzuhalten, so dass die Sprünge kurz wurden und er zu schwanken begann.

Noch mehr aus Skandinavien

Wenn Andreas Helgstrand die WM in Herning im Visier hat, kann er sich heute schon mal rühmen, ein Championatspaar hinter sich gelassen zu haben. Zweite wurden nämlich der in Deutschland beheimatete Finne Henri Ruoste und sein 14-jähriger Däne Rossetti v. Romanov. Die beiden waren 2019 bei der EM in Rotterdam am Start. Heute gab es 75,533 Prozent, wobei die beiden insbesondere in den Piaffen punkteten.

Auch Rang drei war mit einem skandinavischen Paar besetzt. Wie bereits gestern ging die weiße Schleife an Daniel Bachmann Andersen und Zippo M.l. Der zehnjährige dänische Warmblüter ist nach bewährtem Rezept gezogen: Zack x Don Schufro. Auch für ihn war es das zweite internationale Turnier (nach Aalborg, wo er Vierter und Zweiter in Grand Prix und Special war). Dabei haben die Punkte sich kontinuierlich gesteigert. Heute wurden es 73,617 Prozent.

An vierter Stelle reihte sich die Britin Laura Tomlinson auf Fallatijn ein (73,468), gefolgt von Emma Kanerva mit Mist of Titanium (72,787).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Future Champions

Ab Donnerstag hat der Nachwuchs das Sagen in Hagen. Die Future Champions werfen ihre Schatten voraus. Für die Deutschen ist das Nationenpreisturnier offizielle Sichtung für die Nachwuchseuropameisterschaften in Dressur (Ende Juli in Hartpury) und Springen (Mitte Juli in Oliva Nova). Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat nun die Teilnehmer benannt, die bei den Future Champions um Sieg und Plätze sowie eventuell einen EM-Start reiten dürfen.

Children Dressur

CDIOCh: Zoe Marie Hachmeier mit Sir Piccolino, Lotta Plaas mit Balsamico, Martha Raupach mit Francis Drake OLD

CDICh: Eve Catherine Bartels mit Freispiel, Justus Buch mit Der kleine Prinz, Alessa Marie Maass mit Floricella, Ava Osing mit Hirtenglanz, Martha Raupach mit Jack Sparrow, Carl-Philip von Ludowig mit First Mandalore, Mia Wajselfisz mit Quenido, Margareta Werle mit DSP Wild-Elektra.

Ponys Dressur

CDIOP: Carolina Miesner mit Novellini, Georgina Kraft mit DSP TI Daily Challenge, Julie Sofie Schmitz-Heinen mit Carleo Go

CDIP: Lilly Marie Collin mit Cosmo Callidus NRW, Sophie Luisa Duen mit Del Estero NRW (Reserve: DSP Cosmo Royal), Georgina Kraft mit DSP TI Drei D, Mia Allegra Lohe mit Tovdal’s Golden Future Imperial, Julie Sofie Schmitz-Heinen mit Chilly Morning, Hubertus Stallmeister mit Adriano, Viktoria von Braunmühl mit NK Cyrill, Franziska Roth mit Daily Pleasure WE.

Junioren Dressur

CDIOJ: Lana-Pinou Baumgürtel mit Emma FH, Rose Oatley mit Rock Revolution, Allegra Schmitz-Morkramer mit Libertad

CDIJ: Lana-Pinou Baumgürtel mit Founder FH, Shona Benner mit Schöne Scarlett FRH, Pia Casper mit Birkhofs Fair Game OLD, Pia-Carlotta Gagel mit Sa Coeur, Carolina Miesner mit Exclusiv, Emma Nielen mit Fazz vh Bloemenhof, Rose Oatley mit Veneno, Mette Schön mit Donna Detta Ass, Kenya Schwierking mit Cecil.

Junge Reiter Dressur

CDIOY: Lucie-Anouk Baumgürtel mit Hugo FH, Helena Schmitz-Morkramer mit DSP Lifestyle, Jana Schrödter mit Der Erbe OLD

CDIY: Julia Barbian mit Valentina, Lucie-Anouk Baumgürtel mit Farlana FH, Anna Derlien mit Holly Golightly, Sina Eilers mit Donna Wetter, Theresa Friesdorf mit Quotenkönig, Jana Lang mit Baron, Anna Middelberg mit Blickfang HC, Romina Nieberle mit Free Willy, Emely van Loon mit FBW Despereaux, Nina zur Lage mit Love Parade.

Springen

Children Springen

CSIOCh: Ava Ferch, Antonia Häsler, Tony Stormanns, Lennard Tillmann.

CSICh: Vieca Sofie Bade, Maximiliane Fimpel, Johann Friedrich Funke, Tippi Heineking, Amy Helfrich, Leticia Hirmer, Cecilia Huttrop-Hage, Luise Konle, Jolie Marie Kühner, Carlotta Merschformann, Hennes Mühlenbeck, Maximilian Pierzina, Frieda Raupach, Victoria Schumacher, Lennard Thomsen, Jessica Wittkopp.

Ponys Springen

CSIOP: Leonie Assmann, Hanna Bräuer, Jonna Esser, Eva Kunkel

CSIP: Carlotta Merschformann, Franca Clementine Kröly, Claire Wegener, Antonia Häsler, Emile Baurand, Sophie Meyer zu Lösebeck, Cecilia Beerbaum, Charlotte Stuppi, Fynn Jesse Hess.

Junioren Springen

CSIOJ: Julius Bleser, Mick Haunhorst, Naomi Himmelreich, Fabio Thielen, Marie Flick.

CSIJ: Madlen Boy, Paula Fischer, Hendrik Greve, Charlotte Höing, Sebastian Honold, Theresa Kröninger, Henry Munsberg, Max Paschertz, Elena-Malin Reitzner, Mikka Roth, Mathies Rüder, Magnus Schmidt, Thore Stieper, Carlotta Terhörst, Romy Rosalie Tietje.

Junge Reiter Springen

CSIOYR: Johanna Beckmann, Emilia Löser, Henrike Ostermann, Matthis Westendarp, Hannah-Michelle Wilken

CSIYR: Leila Bingold, Calvin Böckmann, Henrike-Sophie Boy, Michel Brosswitz, Charlotte Buschmann, Sönke Fallenberg, Isabelle Grandke, Johann Greve, Maren Hoffmann, Thies Johannsen, Timm Korte, Felix Raude, Paul Ripploh, Natalia Stecher, Vicky Venschott.