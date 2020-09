Hagen: Isabell Werth vor Jessica von Bredow-Werndl

Erst eine Woche ist es her, dass sich Isabell Werth bei den Deutschen Meisterschaften Jessica von Bredow-Werndl geschlagen geben musste – zumindest im Grand Prix Special. Beim CDI Hagen hat sie den Spieß nun wieder umgedreht.

Schon am Freitag hatte Isabell Werth mit Quantaz den Grand Prix beim CDI Hagen gewonnen. Und auch im heutigen Grand Prix Special sahen alle Richter das Paar auf dem ersten Rang. 80,66 Prozent waren zudem eine neue internationale Bestleistung im Special für den zehnjährigen Quaterback-Sohn. In der Piaffe-Passage-Tour gab es sogar gleich mehrfach die Höchstnote 10! Quantaz gehört Victoria Max-Theurer, die bei Isabell Werth trainiert. Die Österreicherin selbst kam in dieser Prüfung mit Abegglen auf den zehnten Platz (73,34).

Jessica von Bredow-Werndl brachte in Hagen ihr Nummer zwei im Stall, die nun 16-jährige KWPN Stute Zaire-E an den Start. Mit 78,191 Prozent landeten die beiden – wie schon im Grand Prix – auf dem zweiten Rang. Trotzdem war die frischgebackene Deutsche Meisterin mehr als zufrieden: „Jetzt fängt es an, richtig Spaß zu machen. Nicht, dass es vorher keinen Spaß gemacht hat, aber jetzt wird es leicht … Zaire wird immer selbstbewusster & schöner … Sie ist wohl wie guter Rotwein: je älter, desto besser…“ Die Britin Charlotte Fry und Dark Legend fanden sich mit 77,085 Prozent auf Platz drei wieder.

Pistner und Collin machen das Triple voll

Auch die Junioren und Jungen Reiter maßen sich in Hagen auf internationalem Niveau. Schon in der Einzel- und Teamaufgabe hatten Valentina Pistner sowie Luca Sophia Collin die Nase vorn. Daran änderte sich auch heute in der Kür nichts!



Starke 79,575 Prozent gab es für Valentina Pistner und Flamboyant in der U18-Kür. Wie auch in den vorangegangenen Prüfungen, landete die Dänin Laura Gotteberg Brandt Jakobsen mit Romio Hoejris auf dem zweiten Platz (76,790). Philippa Hodes und ihr Bordeaux-Sohn Barolo M wurden Dritte (75,460).

Luca Sophia Collin, die erst am Donnerstag ihren 19. Geburtstag gefeiert hatte, entschied mit Descolari die U21-Kür für sich. 77,725 Prozent bedeuteten für das Paar darüber hinaus eine neue Bestleistung. Platz zwei ging an Theresa Friesdorf und Quotenkönig mit 74,940 Prozent. Den deutschen Erfolg komplettierten Emely van Loon und Despereaux auf Rang drei (74,640).

Alle Ergebnisse aus Hagen finden Sie hier.