Hartpury: Erster internationaler Grand Prix-Sieg für Daytona Platinum, Kür an Kröncke, Kolik bei Imhotep

Beim CDI Hartpury war einiges los am vergangenen Wochenende. Auf der einen Seite gab es Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, auf der anderen Seite war der mit Spannung erwartete Auftritt von Charlotte Dujardins WM-Kandidat Imhotep ein sehr kurzer.

Bereits vor vier Tagen schrieb Charlotte Dujardin auf ihrer Instagram-Seite, dass der CDI Hartpury leider ohne sie und Imhotep stattfinden muss. Bei Ankunft auf dem Turniergelände habe der Wallach leichte Koliksymptome gezeigt. Daraufhin hatte sein Team auf Anraten des Tierarztes hin beschlossen, ihn wieder nach Hause zu bringen. Es gehe ihm bereits wieder gut, So Dujardin.

Die formelle Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Herning hat „Pete“, so der Stallname des Everdale-Sohnes bereits in Compiègne (FRA) und Heckfield (GBR) erreicht. In einem starken Feld in Compiègne wurde er Vierter im Grand Prix (72,804) und Zweiter im Special (76,064). Daheim in England gewann er Grand Prix und Special mit 77,761 und 78,362 Prozent.

Grand Prix-Sieg für Daytona Platinum

Vor sechs Jahren betrat ein außergewöhnliches Pferd das Bundeschampionatsviereck in Warendorf, gewann die Qualifikation der Fünfjährigen und wurde Sechster im Finale: der Oldenburger Daytona Platinum v. Dante Weltino-Charon unter Lukas Fischer für den Dressurstall Sandbrink. Kurz darauf wurde der langbeinige Schwarzbraune nach England an Fiona Bigwood verkauft.

Seinen ersten internationalen Grand Prix ging „Dino“ im März 2020 in Keysoe, allerdings mit nur 66 Prozent. Seither hatte man ihn international nicht mehr im großen Viereck gesehen. Stattdessen wurde er von Fiona Bigwoods Tochter Mette Dahl im Frühjahr ebenfalls in Keysoe in der internationalen Junioren-Tour präsentiert. Inzwischen ist er elfjährig und hat nun, ein Vierteljahr später, in Hartpury seinen ersten internationalen Grand Prix gewonnen.

Trotz verpatzter Einerwechsel, die im Grand Prix doppelt gewertet werden, erhielt das Paar 71,305 Prozent. Damit setzten sie sich knapp gegen die in England beheimatete Derby-Siegerin Kathleen Kröncke und San Royal durch, bei denen es 71,065 Prozent wurden. Dritter war Gareth Hughes im Sattel des Württemberger Wallachs Woodstock, den er ja eigentlich Carl Hester für die WM hatte zur Verfügung stellen wollen (70,544).

Im Grand Prix Special wurde es Rang zwei für Bigwood und Daytona Platinum mit 70,766 Prozent. Die Nase vorn hatte hier Gareth Hughes auf dem Oldenburger Diamond Hit-Sohn Dominant (72,319).

Kür an Kröncke

Kathleen Kröncke hatte sich für die Kür-Tour mit ihrem bewährten San Royal entschieden und der 15-jährige San Remo-Sohn enttäuschte sie nicht. Mit 77,360 Prozent setzten die beiden sich gegen Gareth Hughes und Wooddstock durch, bei denen es 75,240 Prozent geworden waren. Dritte wurde Caroline Chew aus Singapur im Sattel ihres Tribiani, der mit 74,345 Prozent bedacht worden war.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.