Hartpury: Neuer Kür-Rekord für Charlotte Dujardin und Mount St. John Freestyle

Als die damals gerade erst neunjährige Mount St. John Freestyle mit Charlotte Dujardin im Grand Prix Special bei den Weltreiterspielen 2018 Bronze in der Einzelwertung gewann, war absehbar, dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange für die beiden sein würde. Heute in der Kür von Hartpury ließ sich erahnen, wo die Reise einmal hingeht.

Nämlich womöglich sogar in Richtung 9 vor dem Komma. Mit 87,6 Prozent gewannen Charlotte Dujardin und die nun zehnjährige Hannoveraner Fidermark-Tochter Mount St. John Freestyle die Kür beim Dressurfestival von Hartpury. Das ist die höchste Bewertung, die beiden bislang erreichen konnten auf Grand Prix Ebene – wobei es auch erst die dritte Kür der Stute war.

Fast zehn Prozent weniger hatte das Paar auf Rang zwei erhalten, Hayley Watson Greaves auf Rubins Nite, nämlich 77,980 Prozent. Die Paare, die gestern im Grand Prix die Plätze zwei und drei hinter Dujardin und Freestyle belegt hatten, Carl Hester auf Hawtins Delicato und Gareth Hughes mit Classic Briolinca, waren heute in der Kür nicht am Start, so war der Weg frei.

Wobei Gareth Hughes sehr wohl geritten ist, aber eben nicht sein Toppferd, sondern den Wolkentanz II-Sohn Woodstock. Die beiden belegten Rang drei mit 75,925 Prozent.

Delicato und Classic Briolinca werden ebenso morgen im Grand Prix Special an den Start gehen wie der gestern Viertplatzierte, Bubblingh unter Richard Davison.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.