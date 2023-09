Helen Erbe und Carlos gewinnen Piaff Förderpreis-Etappe in Riesenbeck

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei amtierenden Doppel-Europameisterinnen gab es heute im Piaff Förderpreis von Riesenbeck. Die U25-Dressurreiterinnen konnten dabei das Dressurstadion der Europameisterschaften für sich nutzen.

Ein bestens aufgelegter Carlos setzte sich mit Helen Erbe im Sattel heute gegen die Konkurrenz durch. Die 22-Jährige konnte mit dem routinierten 17-jährigen Carabas-Sohn in diesem Jahr bereits so manchen Erfolg verbuchen. Sie sicherten sich den Titel Deutsche U25-Meister in der Kür und gehörten danach zur Gold-Equipe bei den U25 Europameisterschaften in Budapest, die übrigens die ersten Nachwuchseuropameisterschaften für Helen Erbe seit dem Ponyalter bedeuteten. Und nicht nur das, erneut trumpften sie in der Kür in Budapest groß auf und gewannen Einzelgold.

Heute in Riesenbeck war keine Kür gefragt, aber auch in dem U25 Grand Prix erlebten die beiden eine Sternstunde. 77,488 Prozent lautete das Endergebnis für die beiden, drei von fünf Richtern setzten das Paar damit an die Spitze. Besonders punkten konnten Erbe und Carlos in den Piaffen, der Galoppverstärkung und auch in den Galopppirouetten. Für die 15 Galoppwechsel von Sprung zu Sprung sowie die letzte Grußaufstellung zückte Richter Harry Lorenz bei E sogar jeweils die 9.

Mit Rang zwei mussten sich schlussendlich die beiden Aufsteiger der Saison zufrieden geben, Felicitas Hendricks und Drombusch. Sie hatten in den Wintermonaten zum Nationenpreis-Team in Wellington gehört und da reichlich Erfahrungen in Grand Prix sammeln können. Die richtige Stunde schlug dann aber ebenfalls in Budapest, wo die beiden das beste Ergebnis in der Teamwertung lieferten und auch in der Einzelwertung Gold holten. Kräftig Punkte sammelten die beiden heute vor allem in der Passage und in den neun Zweierwechseln. Heute mussten sie mit dem Ergebnis von 76,116 Prozent jedoch mit Platz zwei Vorlieb nehmen.

Semmieke Rothenberger und Farrington, die im U25 Grand Prix Deutsche Meister wurden in diesem Jahr, wurden mit 75,767 Prozent Dritte. Bei diesem Paar standen mehrere Neunen in Passage und Übergängen standen Noten von 6,5 und 7 in der Schritttour, den Übergang zum Galopp und ein Malheur beim fliegenden Wechsel nach dem starken Galopp gegenüber.

