Helen Langehanenberg gewinnt Weltcup-Kür in Motesice (SVK) und ist qualifiziert fürs Weltcup-Finale

Nachdem sie in Neumünster zur Kür nicht antreten konnte, weil Annabelle sich auf dem Abreiteplatz vertreten hatte, nutzte Helen Langehanenberg die letzte Chance, sich für das Weltcup-Finale in Leipzig zu qualifizieren, bei der letzten Etappe der Zentraleuropaliga in Motesice in der Slowakei. Ihr Sieg war ziemlich ungefährdet.

Nur zwei Paare waren bei der Weltup-Etappe in Motesice (SVK) am Start, eben Helen Langehanenberg mit Annabelle und die Polin Katarzyna Mikczarek mit Guapo. Für Langehanenberg wurde es ein klarer Sieg im Kurz Grand Prix (70,373 Prozent) und in der Kür, letzteres mit 77,905 Prozent. Dadurch erhielt sie 20 Punkte, die sie benötigte, um Frederic Wandres zu übertrumpfen, der 52 Punkte auf seinem Weltcup-Konto hat. Bei Helen Langehanenberg waren es bis Motesice 33 Zähler. Mit dem jetzigen Sieg sind es also 53 Punkte. Damit ist sie zweitbeste Deutsche hinter Jessica von Bredow-Werndl, die die Liste nach ihrem Sieg auf Ferdinand im Oktober in Zakrzow und ihren zwei Triumphen mit Dalera in Neumünster und ’s-Hertogenbosch anführt. Es war also ein kluger Schachzug von Langehanenberg, die weitere Reise auf sich zu nehmen.

Für Frederic Wandres bedeutet es allerdings leider das Weltcup-Aus, denn nur drei Reiter pro Nation dürfen antreten und Isabell Werth ist als Titelverteidigerin ohnehin gesetzt. Es waren also nur noch zwei Plätz verfügbar, die nun an Langehanenberg und Von Bredow-Werndl gehen.

Die weiteren Teilnehmer am Weltcup

Insgesamt sind 18 Startplätze fürs Weltcup-Finale zu vergeben, neun davon an Reiter der Westeuropaliga, also der mit der größten Leistungsdichte. Isabell Werths Startplatz zählt nicht, weil sie ohnehin gesetzt ist. Neben Von Bredow-Werndl und Langehanenberg können sich nun Cathrine Dufour, Patrik Kittel, Nanna Skodborg Merrald, Juan Matute Guimón, Morgan Barbancon, Thamar Zweistra und Charlotte Fry auf einen Start in Leipzig freuen.

Aus den anderen Regionen sind bereits bekannt: Alisa Glinka (MDA) und Katarzyna Milczarek (POL) für die Zentraleuropa-Liga sowie Ashley Holzer und Anna Buffini aus den USA für die Nordamerika-Liga.

Laut Reglement gibt es dann auch noch einen Startplatz für die Pazifik-Liga, wo es aber wegen Corona keine Qualifikationen gab. Ein weiterer Startplatz geht an Reiter, die eigentlich zu einer anderen Liga gehören, aber permanent zum Beispiel in Europa leben. Sie sind sogenannte „additional Athletes“. Und schließlich gibt es noch zwei Extra Startplätze der FEI.

Weitere Infos: data.fei.org/

Das gesamte Regelwerk des FEI-Weltcups finden Sie hier.