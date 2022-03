Helen Langehanenbergs Burg-Pokal Finalistin Schöne Scarlett vorerst unter Shona Benner

Die Hannoveraner Stute Schöne Scarlett aus der Zucht und im Besitz von Dr. Heidi Bouws wird vorerst von Langehanenbergs Schülerin Shona Benner auf Turnieren vorgestellt.

Das berichtet Helen Langehanenberg auf ihrer Facebook-Seite: „Schöne Scarlett FRH wird zukünftig von meiner Schülerin Shona Benner geritten.“ Demnach konnten sich Schöne Scarlett und Shona Benner auch schon öffentlich in Szene setzen, als sie sich in Langenfeld für die Sichtung zum Preis der Besten empfahlen.

Langehanenberg weiter: „Ich hatte viel Freude daran, diese hochveranlagte und immer leistungsbereite Stute aus der Zucht und dem Besitz von Dr. Heidi und Wilfried Bouws ab Anfang siebenjährig weiter auszubilden, und freue mich sehr, ihren weiteren Weg mit der ebenfalls sehr talentierten Shona begleiten zu können. Eine erste Kostprobe, wie gut das neue Paar harmoniert, haben die Beiden ja jetzt schon abgegeben. Und für die Zukunft ist geplant, dass ich auch selbst nochmal im Sattel von Scarletti sitzen werde …“

Im vergangenen Jahr hatten wir eine Reportage über Helen Langehanenberg und ihre Nachwuchspferde veröffentlicht. Dabei demonstrierte sie uns, dass die Hannoveraner Scolari-Tochter Schöne Scarlett auch schon Grand Prix-Lektionen beherrscht. Doch mit ihren damals acht Jahren sollte die Stute erst noch in der kleinen Tour Fuß fassen. Das tat sie mit beeindruckenden Erfolgen. So qualifizierte sie sich gleich bei der ersten Gelegenheit in Hagen für den Nürnberger Burg-Pokal und war unter anderem im Prix St. Georges beim CHIO Aachen siegreich. Im Dezember schlossen Langehanenberg und die schöne braune Stute die Saison dann mit Rang zwei im Burg-Pokal Finale hinter Stallkollegin Ascenzione.

Shona Benner gehörte zweimal zum deutschen Pony-EM Team, 2019 als sie mit drei Bronzemedaillen heimkehrte, und 2020 als es Mannschaftsgold wurde. Bei beiden Gelegenheiten stellte sie Der kleine Sunnyboy vor.

Für die Juniorenzeit hatte sie schon einmal ein Burg-Pokal Pferd von Langehanenberg, die Stute Brisbane. Mit ihr qualifizierte Benner sich für die Junioren-EM, konnte dann aber nicht fahren, weil die Stute sich verletzt hatte. Sie war seither auf keinem Turnier mehr.

Aktuell hat Benner außerdem ihre eigene Stute Dancing Florencia, die nach einer Verletzung nun wieder antrainiert wird, und den Warendorfer Landbeschäler Velvet, mit dem sie jüngst ihren ersten internationalen Auftritt in der Junioren-Tour beim CDI Le Mans hatte. Dies ist Benners letzte Juniorensaison. Sie wird im Juni 18 Jahre alt.