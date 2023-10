Henning Lehrmann deutscher Dressurrichter Olympia Paris 2024

Der Weltreiterverband (FEI) hat bekannt gegeben, welche Offiziellen bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 dabei sein werden. Henning Lehrmann wird im Richterhäuschen Platz nehmen. Er ist der einzige Offizielle aus Deutschland.

Auf der Liste der Offiziellen aller Disziplinen bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 findet sich ein einziger deutscher Name: Dressurrichter Henning Lehrmann ist „unser Mann in Paris“. Er ist Teil des siebenköpfigen Richterteams, FEI-Sprech „Ground Jury“, das zu entscheiden haben wird, welches Paar am 4. August bei Olympia 2024 die Goldmedaille in der Kür gewinnt und damit lebenslang den Titel Olympiasiegerin (oder Olympiasieger) wird führen dürfen.

Dressurrichter bei Olympia 2024

Sieben Richterinnen und Richter nehmen in den drei Prüfungen in den „cabines de jury“, den Richterhäuschen, Platz. Der Grand Prix ist die erste Qualifikationsprüfung, im Grand Prix Special fällt die Entscheidung über die Mannschaftsmedaillen unter 30 Startern am 3. August 2024. Die Kür der besten 18 ist für den 4. August bei Olympia 2024 vorgesehen. Die Richtergruppe besteht aus:

Susanne Baarup (DEN)

Henning Lehrmann (GER)

Michael Osinski (USA)

Magnus Ringmark (SWE)

Raphael Saleh (FRA) – Präsident

Mariette Sanders (NED)

Isobel Wessels (GBR)

Außerdem wacht das Judging Supervisory Panel (JSP), bestehend aus Andrew Gardner (GBR), Mary Seefried (AUS) und Henk van Bergen (NED) darüber, dass die Richter wirklich nichts übersehen. Für ordentliches Abreiten etc. wird der Brite Dan Chapman federführend sorgen, er ist als Chef Steward dabei. Technischer Delegierter in der Dressur wird Vincenzo Truppa (ITA) sein.

Olympia 2024 – die Fakten

Die Richtergruppe kennt sich gut. So haben Osinski, Saleh und Wessels gemeinsam bei der Europameisterschaft in Riesenbeck gerichtet. In Aachen saßen die drei 2023 ebenfalls in einer Jury.

Bislang keine weiteren Deutschen im Boot

Ob es noch weitere Offizielle aus Deutschland geben wird, steht noch nicht fest. In vielen Bereichen sind die Namen aber bereits veröffentlicht. Lediglich in der Vielseitigkeit ist die Ground Jurys noch nicht benannt. Auch die Zusammensetzung des dreiköpfigen FEI-Tribunals steht noch nicht fest.

Wer ist Dressurrichter Hennig Lehrmann?

Der Niedersachse Henning Lehrmann stammt aus Helmstedt. Er war im Dressursport bis Grand Prix erfolgreich. Einer seiner prägendsten Trainer war Christoph von Daehne. Auf selbst ausgebildeten Pferden hat der 55-Jährige laut Statistik der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) allein 156 Siege und Platzierungen auf S-Niveau, darunter internationale Siege und Platzierungen errungen. Lehrmann hat in Berlin ein Wirtschaftsstudium absolviert. In dieser Zeit ritt er auf Studententurnieren, vertrat Deutschland auch auf internationalen Turnieren.

Parallel zu seiner aktiven Zeit im Sattel entschied er sich, die Richterlaufbahn einzuschlagen und arbeitete sich zielstrebig nach oben. Er war sowohl bei den Bundeschampionaten als auch den Weltmeisterschaften junger Dressurpferde im Einsatz. Im Jahr 2018 wurde er zum 5-Sterne-Richter. Seit Jahren sieht man ihn im Richterhäuschen bei den Deutschen Meisterschaften in Balve, dem CHIO Aachen oder auch in der Jury in Frankfurt, die die Finals im Nürnberger Burg-Pokal und Louisdor Preis zu entscheiden hat. 2021 war sein erster Championatseinsatz im Seniorenbereich. Bei den Europameisterschaften in Hagen war Dressurrichter Henning Lehrmann als Vertreter des Gastgebers der Präsident der Ground Jury. Als solcher saß er als Chefrichter bei C bei der EM-Kür 2021.

Seit dem Jahre 2022 ist Henning Lehrmann Mitglied des Dressurausschusses des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR). Außerdem ist er engagiert in der Deutschen Richter Vereinigung.