Herning: Carina Cassoe Krüth hat einen weiteren internationalen Grand Prix-Sieger

Dass die Dänen im WM-Jahr dressurmäßig stark aufgestellt sind, zeichnete sich schon beim Weltcup-Turnier in Neumünster ab. Und seit heute hat eine bewährte Reiterin einen weiteren internationalen Grand Prix-Sieger.

Heute Abend stand in Herning der Grand Prix der CDI3*-Tour auf dem Programm. Für Carina Cassoe Krüth und den zehnjährigen Zack-Come Back II-Sohn Heiline’s Zackton war es ihr erster internationaler Grand Prix-Einsatz. Sie gewannen die Prüfung mit 71,304 Prozent. Damit hat Cassoe Krüths Championatsstute Heiline’s Danciera nun also Verstärkung im Stall.

Zweite wurde die Finnin Emma Kanerva auf dem Louisdor-Preis Finalist Mist of Titanium v. Millennium. Für den ebenfalls zehnjährigen Oldenburger wurden es 71,109 Prozent. Es war also knapp zwischen den ersten beiden. Größer war der Abstand zum Paar auf Rang drei. Das waren Lena Waldmann und ihr zwölfjähriger Christ-Sohn Cadeau Noir, für den es 69,783 Prozent wurden.

Blue Hors-Bereiter Christian Tadela Ruiz aus Spanien wurde mit dem ebenfalls von Zack abstammenden Zick Flower Vierter (69,565), ganz knapp vor seinem Landsmann Severo Jurado Lopez auf Dahoud v. Desiderio (69,544). Anne Troensegaard und Kipling wurden Sechste (68,805).

Springen

In der großen Tour im Parcours (CSI3*) war ein 1,45 Meter-Springen die wichtigste Prüfung des Tages. Hier siegte mit Mathias Norheden Johansen auf der Chacco Blue-Tochter Accolade ein Vertreter der Gastgeber in fehlfreien 31,68 Sekunden. Polens Krysztof Ludwiczak sprang mit dem Numero Uno-Sohn Niko in 32,09 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde mit Peder Fredricsons Bruder Jens im Sattel von Markan Cosmopolit ein Schwede (32,14).

Bester Deutscher war Jan Meves, der auf Dynastie D v. Casall nur zwei hundertstel Sekunden langsamer und damit Vierter war. Ebenfalls unter den Top Ten: Carsten-Otto Nagel auf dem Plot Blue-Sohn Drumiller Plot Blue, Rang sieben, und Philip Rüping mit dem ebenfalls von Casall abstammenden Casallco direkt dahinter.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.