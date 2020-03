Herning: Weltklasse-Grand Prix von Cathrine Dufour und Bohemian

✨Wow, just seen such an amazing Grand Prix test (83.043%) of Cathrine Dufour and Westfälisches Pferdestammbuch bred Bohemian, https://www.horsetelex.com/horses/pedigree/1849530/bohemian, taking the lead in the ECCO Grand Prix 5* here in Herning! Congratulations with your outstanding performance! ✨🔝✨🍀✨🔝🇩🇰🤩

Gepostet von Horsetelex am Freitag, 6. März 2020