Holga Finken wird Teil von Helgstrand Dressage

Helgstrand Dressage hat einen weiteren Profi aus Deutschland ins Team geholt: Holga Finken.

In einer Pressemitteilung auf der englischsprachigen Website gibt Helgstrand Dressage bekannt, Holga Finken angeheuert zu haben. Die Hauptaufgabe des 60-jährigen Grand Prix-Reiters und Trainers soll es sein, die Helgstrand Reiter weltweit zu unterrichten und auszubilden. Er soll die „altersgemäße und individuelle Ausbildung für jedes Pferd gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf dem Wohlergehen der Pferde liegt“, so der Wortlaut weiter.

Er werde für die Vernetzung der verschiedenen Niederlassungen verantwortlich sein und sich auf die Bewertung und Optimierung konzentrieren. Zudem soll er den Kunden nach dem Kauf eines Pferdes mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Erfahrung hat Holga Finken jede Menge in dem Metier. Er hat Pferde vom Remontealter bis Grand Prix begleitet und war dabei sehr erfolgreich. Beispielsweise wurde Wahajama unter ihm zweimal Bundeschampionesse, ehe sie zu Ann Kathrin Linsenhoff ging. Wansuela suerte, die später mit Hubertus Schmidt olympisches Mannschaftsgold für Deutschland holte, wurde in ihren jungen Jahren zwar vor allem von ihrer Besitzerin Martina Teichert, aber zwischendurch auch immer wieder von Holga Finken vorgestellt. Wie Weltmeyer kannte man zuletzt unter Emma Hindle (GBR), aber auch bei ihm saß zunächst Finken im Sattel. Und als Anky van Grunsvens Salinero noch in Deutschland war, war Holga Finken der Reiter, der ihn erfolgreich auf M-Niveau vorgestellt hat, ehe er in die Niederlande wechselte.

Belissimo M, Desperados, Rusty, Chico’s Boy, Donnerball, Duvalier, Fürst Heinrich, Andretti H, Du Soleil, Riccione, Daily Mirror – Holga Finken saß im Sattel vieler bekannter Pferde.

Auch als Trainer ist Holga Finken bekannt. Beispielsweise arbeitet er seit Jahren mit Isabel Freese und Friederike Hahn zusammen. Auch der brasilianische Para-Dressurreiter Rudolpho Riskalla trainiert mit ihm.