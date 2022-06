Ingrid Klimke: Doppelsieg in Balve mit Freudentänzer und Firlefranz

Ingrid Klimke kann, nachdem sie Sienas Just do it heute noch trainingsmäßig im Dressurviereck in Balve geritten hat, zufrieden ins Bett gehen. Ihr gelang ein Doppelsieg in der Qualifikation für die Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal. Ihr dicht auf den Fersen: Dorothee Schneider und Raphael Netz.

Gleich zwei Schleifen gab es für Ingrid Klimke in der Qualifikation zur Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal der Dressurreiter in Balve, Gold und Silber. Gold und 73,049 Prozent für den Franziskus-Sohn Freudentänzer. Der äußerst charmante Wallach ist neun Jahre alt und staunte etwas über die Bandenwerbung des Sponsors. Das taten viele Pferde, denn beim morgendlichen Training hing das Banner dort noch nicht. „Sternchen ist ein kleiner Charmeur mit besonderer Ausstrahlung!“, sagt Ingrid Klimke. Und wenn er noch lektionssicherer wird, dann kann er aufgrund seines Bewegungspotenzials noch ganz andere Wertungen erzielen. In beiden halben Galopppirouetten war heute noch nicht alles sortiert und auch die fliegenden Galoppwechsel funktionieren daheim in Münster sicherlich noch besser.

Noch einmal Klimke, noch einmal Franziskus

72,390 Prozent bescherten dem Fuchs EQUITANAs Firlefranz Platz zwei. Auch dieser Franziskus-Sohn ist neun Jahre jung. Und auch er las erstmal mit gespitzten Ohren den Slogan des Sponsors der Prüfung an der kurzen Seite. Entsprechend war der Ritt nicht immer spannungsfrei. Höhepunkte waren die fliegenden Galoppwechsel zu vier und drei Sprüngen. Da war der Dunkelfuchs voll bei der Sache, sprang die Wechsel schön bergauf.

Zweimal Dante Weltino

Auf den Plätzen drei und vier folgten zwei Söhne des Dante Weltino, der selbst gerade in München die Fünf-Sterne-Tour gewonnen hat. Rang drei gab es für die frisch gebackene Deutsche Meisterin Dorothee Schneider mit Dante’s Hit OLD. Der achtjährige, großrahmige Oldenburger ist ein ungemein elastisches Pferd. Auch er fremdelte mit der Bandenwerbung. In der Galopptour gab es einen teuren Aussetzer rund um die Linkspirouette. 2,5 Punkte trennten Platz zwei von Platz drei (72,269). Zwei Richter hatten die Kombination aus Framersheim an der Spitze gesehen.

Vierter wurde Raphael Netz mit dem hochtalentierten Württemberger Dieudonnée (72,o). Auch er hatte einen Richter, der ihm die Pole Position für die eigentliche Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal am Sonntagnachmittag zugestand.

Platz fünf ging an Leonie Richter und den siebenjährigen Niederländer Kadans v. Franklin.

Die Ergebnisse finden Sie hier.