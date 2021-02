Ingrid Klimke und Equitana’s Firlefranz gewinnen S-Premiere

Zahlreiche Prominenz hatte sich zum Dressur-Late Entry in Unna eingefunden. Aber alle mussten sich hinter Reitmeisterin Ingrid Klimke und ihrem neuen S-Dressurpferd einreihen.

„Neu“ ist der achtjährige Westfale Equitana’s Firlefranz – wie der Name schon sagt, ein Botschafter der Weltmesse des Pferdesports – freilich nur in Klasse S. In Ingrid Klimkes Stall ist er schon lange zuhause. Seit dem Reitpferdealter wird der Franziskus-Rapallo-Sohn aus der Zucht von Heinrich Leuschner von Ingrid Klimke ausgebildet.

Heute gab er sein Debüt in der schweren Klasse. Er gewann die Prüfung bei gemeinsamem Richten mit einer starken 8,3.

Dahinter reihte sich ein weiterer alter Bekannter ein: der achtjährige Westfalen-Hengst D’Egalité v. Don Juan de Hus, ehemaliger Siegerhengst der NRW-Körung. Vorgestellt von Lena Waldmann für das Gestüt Bonhomme, kam er mit 8,1 aus dem Viereck.

Den dritten Platz teilten sich zwei Paare mit je 8,0: Kira Laura Soddemann auf dem Fürst Nymphenburg-Sohn Fox Village und Jessica Süß im Sattel der westfälischen Riccio-Tochter Rialta LS.

Apropos prominente Hengste – D’Egalité hatte morgens schon einmal eine Schleife geholt. Der Rappe gewann die Dressurprüfung Kl. M* mit 8,5. Dahinter gab es noch eine Premiere, die vor D’Egalités Stallkollegen Maracaná. Der erst sechsjährige Millennium-Sohn, Preisspitze seiner Körung 2017, erhielt bei seinem ersten Auftritt in Klasse M eine 8,0, ebenfalls wie immer unter Lena Waldmann.