Isabell Werths Quantaz mit hundertprozentiger Salzburg-Ausbeute

Die Erfolgsbilanz des DSP-Hengstes Quantaz kann sich sehen lassen – bei zwölf internationalen Starts unter Isabell Werth hat er elfmal gewonnen und war einmal Zweiter. Der jüngste Sieg kam heute in Salzburg hinzu.

Nicht umsonst wurde dem in Brandenburg gezogenen Deutschen Sportpferde-Hengst Quantaz im Dezember der Otto-Lörke-Preis für das beste Nachwuchs-Grand Prix-Pferd Deutschlands verliehen. Das einzige Mal, dass er mit Isabell Werth im Sattel geschlagen werden konnte, war beim ersten gemeinsamen Turnierauftritt. Seither reihte sich ein Sieg nach dem anderen. Salzburg machte keine Ausnahme.

In der Drei-Sterne-Tour fügte Quantaz seinem Erfolgskonto zwei weitere goldene Schleifen hinzu, gestern im Grand Prix, heute im Special. Mit 77,809 Prozent hatte das Paar einen komfortablen Vorsprung zur Konkurrenz. Das Fazit von Isabell Werth: „Wir fühlen uns sehr wohl hier und sind dankbar, dass wir trotz aller Einschränkungen reiten dürfen. Quantaz war voller Energie heute, auch wenn wir noch daran arbeiten müssen, die Energie immer richtig zu kanalisieren.“

Ursprünglich hatte Isabell Werth den Quaterback-Sohn für ihre Schülerin Vicky Max-Theurer vorstellen sollen. Aber die Partnerschaft zwischen Quantaz und der erfolgreichsten Reiterin aller Zeiten ließ sich so viel versprechend an, dass ihre langjährige Freundin und Mäzenin Madeleine Winter-Schulze Anteile an dem noblen Braunen erwarb. Nun ist er für Werth gesichert.

Die weiteren Plätze

Der zweite Platz ging wie schon gestern an Lena Waldmann mit ihrem Louisdor-Preis-Zweiten von 2019, Fiderdance. Die Richter belohnten den Auftritt des Fidertanz-Sohnes mit 73,532 Prozent. Dahinter reihte sich die österreichische Lokalmatadorin Astrid Neumayer auf dem Zack-Sohn Zap Zap ein, die sich mit 73,426 Prozent nur knapp geschlagen geben musste.

Für die weiteren deutschen Reiterinnen endete der Tag in Salzburg heute so: Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB wurden mit 72,638 Prozent Fünfte. Jessica Süß und der von ihr bis Grand Prix ausgebildete Duisenberg erreichten in ihrem zweiten Grand Prix Special 67,723 Prozent, Rang sieben der acht Teilnehmer.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.