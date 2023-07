Jana Lang gewinnt mit Baron Kür-Bronze bei der EM Junge Reiter

Als letzte Starterin ging Jana Lang mit Baron ins Viereck bei der Kürentscheidung bei den Europameisterschaften der Jungen Reiter. Sieben Minuten später stand fest: Bronze für das Paar aus Bayern und die Plätze vier und zehn für ihre Teamkolleginnen in Pilisjászfalu. Gold und Silber gingen an das It-Couple der Dressurszene der Jungen Reiter.

Die Kür, mit der Jana Lang und Baron schon Bewertungen über 80 Prozent erhalten haben, ist genauso schwierig wie gut durchdacht. Und sie bietet Gelegenheit zu zeigen, wie losgelassen der niederländische Wallach ist. Ein Highlight der Choreographie sind zwei Schrittreprisen über Halbdiagonalen, die von einer halben Galopppirouette unterbrochen werden. Eine andere gute Idee: Starker Trab auf der Diagonale bis X, ab dort dann eine Traversale bis zum Wechselpunkt. Außerdem besonders: Angaloppieren an der kurzen Seite im Außengalopp, dann starker Galopp über die Diagonale bzw. Serienwechsel.

Jana Lang und Baron – ein starkes Paar

Jana Lang und Baron kamen mit acht Siegen in Folge nach Pilisjászfalu. Seit November 2022 ist das Paar auf keinem Turnier mehr geschlagen worden. So komplex und clever die Choreographie ist, heute schlichen sich gerade im zweiten Teil der Prüfung einige Unsauberkeiten ins Programm, die den technischen Wert gedrückt haben dürften. Dass der Johnson-Sohn möglicherweise nach dem Programm der letzten Tage etwas an Kraft verloren hat, zeigte sich das erste Mal in der Trabtraversale, in der er sich leicht verwarf. Im Galopp gab es dann mehrere Momente, in denen der Betrachter versucht war, recht laut zu schnalzen. Sicheret Dreitakt und Durchsprung waren da nicht immer voll gegeben. Die Lektionssicherheit aber zu jeder Zeit. Wie es sowieso ein tolles Bild ist, das die beiden abgeben. Leicht in der Verbindung, schwungvoll und kadenziert sowie immer harmonisch miteinander stellte Jana Lang Baron vor. Dafür gab es sogar Zehnen, wie Lang, die sich bei ihren Eltern zu allererst bedankte, flugs auf Instagram mitteilte.

Platz vier an Valentina Pistner

Bis zu Jana Langs Ritt hatte Valentina Pistner noch in den Medaillenrängen gelegen. Mit Flamboyant OLD hatte sie gestern Silber in der Einzelwertung gewonnen. Heute kam das Duo aus Hessen auf 78,85 Prozent, ihr persönliches Bestergebnis. Damit lag sie in der Endsumme gerade einmal 0,07 Prozent hinter Teamkollegin Jana Lang. Auch die Platzziffern der beiden waren identisch. Beide wurden im internen Ranking der Richter zweimal an Position vier, zweimal an Position drei und einmal als Zweite gesehen.

Als Zehnte schlossen Anna Middelberg und Blickfang v. Bellissimo die Kür der Besten 18 Paare bei der EM der Jungen Reiter in der Dressur ab. Ihre Bewertung: 73,505 Prozent.

Pidgley Gold, Helgstrand Silber

Buchstäblich aus demselben Stall kam das Paar, das ganz oben auf dem Podium landete. Die Britin Annabella Pidgley gewann im Sattel der Escolar-Tochter Espe ihre zweite Goldmedaille. Espe wurde von den Pidgleys einst bei Helgstrand Dressage erworben. Mit 80,505 Prozent konnte auch die 18-jährige Britin zum Saisonhöhepunkt auf der neunjährigen Westfalenstute ein persönliches Bestergebnis ins Viereck bringen.

Die Silbermedaille gewann ihr Freund Alexander Yde Helgstrand mit dem Schimmel Belantis. Der Wallach, der einst als Vorzeigehengst des Haupt- und Landgestüts Neustadt/Dosse seine Karriere begonnen hatte, kam unter dem Dänen auf 79,645 Prozent. Zwei Richter sahen das Paar auf Platz eins.

Die Kür-Ergebnisse der Dressur-EM Junge Reiter finden Sie hier.