Jessica Süss‘ Grand Prix-Pferd Duisenberg nach Korea verkauft

Mit dem Fuchs Duisenberg hat Jessica Süss die bislang besten Ergebnisse ihrer Karriere erzielt, nun wurde der Hannoveraner Wallach nach Korea verkauft.

Jessica Süss berichtete gestern auf ihrer Facebook-Seite, dass Duisenberg verkauft ist und Eurodressage hat recherchiert, dass der Wallach nun in koreanischen Besitz gegangen ist. Demnach wird er demnächst von der 18-jährigen Hyun Woo Do geritten, die mit ihm die Asian Games 2022 anpeilt.

Duisenberg ist ein zwölfjähriger Hannoveraner v. Desperados aus einer Weltmeyer-Lungau-Mutter, gezogen von Heinz Schütte und bis dato im Besitz von Carolin Fehlings, die auch andere Pferde in Beritt von Jessica Süss hatte. Duisenberg begann seine Karriere einst als Hengst, machte auch eine gute Leistungsprüfung, ist aber inzwischen gelegt. Er hat allerdings elf sporterfolgreiche Nachkommen.

Seine sportliche Karriere begann er unter dem Sattel von Ann-Christin Wienkamp, mit der er zunächst Seriensieger in Reit- und Dressurpferdeprüfungen war. Sie ritt ihn ein Jahr lang, danach übernahm Thomas Raphael ihn und bildete ihn von 2015 bis 2017 bis Klasse S aus.

Im Herbst 2017 ging der Wallach dann sein erstes Turnier mit Jessica Süss. 2018 stellte sie Duisenberg bzw. „Duise“ wie er bei ihnen im Stall heißt, erfolgreich in der kleinen Tour. 2019 folgten dann die ersten Prüfungen auf S3*-Niveau. Die Corona-Saison 2020 war für das Paar das Jahr mit den ersten internationalen Starts, etwa in Mariakalnok und Budapest. Dieses Jahr nahm sie in der I-Tour am CHIO Aachen teil. Im Grand Prix wurde es Rang 15 und in der Kür Rang acht mit 75,925 Prozent. Aachen war das letzte Turnier der beiden.

Jessica Süss sagt auf ihrer Facebook-Seite:

Unsere Anfänge hatten es in sich: Als Duisenberg, bei uns nur „Duise“ genannt, im Jahr 2017 zu mir kam, mussten wir erst einmal zueinander finden. So manche ungewollte Showeinlage war dabei: Immer wieder schoss Duise plötzlich los und ich hätte mich am liebsten festgeschnallt. Aber dieser schwierige Start war der Start einer engen Beziehung.

Wir lernten, einander zu vertrauen und zusammenzuarbeiten. Ich ließ mich darauf ein, Duise zu nehmen, wie er ist, ihm ein Stück Freiheit zu lassen – und im Gegenzug schenkte er mir immensen Arbeitseifer und den unbedingten Willen, mich nie im Stich zu lassen. Er konnte sprichwörtlich „lesen und schreiben“ – und so erreichten wir gemeinsam Erfolge, die mancher Mitstreiter uns wohl nie zugetraut hätte.

(…) Duise war nie nur „irgendein“ Pferd für mich, sondern immer etwas Besonderes.

Duisenberg, du wirst für immer einen Platz in meinem Herzen behalten. Aber auch deinem neuen Reiter wirst du noch so viele schöne Momente bescheren!