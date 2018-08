Jorinde Verwimp nicht bei den Weltreiterspielen in Tryon am Start

Noch ein Ausfall für die Weltreiterspiele in Tryon. Die Belgierin Jorinde Verwimp hat bekannt gegeben, dass ihr Tiamo nicht fit ist.

Jorinde Verwimp und der inzwischen 18-jährige KWPN-Wallach Tiamo waren unter anderem 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio für Belgien im Einsatz und wären auch für Tryon qualifiziert. Nun meldet die 23-jährige Reiterin jedoch auf Facebook, sie habe entschieden, nicht bei den Weltreiterspielen an den Start zu gehen.

„Timmie war nicht er selbst bei den Belgischen Meisterschaften. Nachdem wir herausgefunden hatten, dass er sich am Rücken verletzt hat, haben wir alles getan, damit es ihm besser geht und es ging aufwärts. Ich habe ihm gestern bei einem nationalen Turnier geritten und hatte immer noch das Gefühl, er ist nicht der Alte.“

In Rio waren die beiden 36. geworden. Bei den Europameisterschaften in Aachen hatten sie Rang 17 in der Einzel- und Platz zehn in der Mannschaftswertung belegt. Rio war das erste Seniorenchampionat für das Paar. Sie hatten zuvor schon Erfolge bei U18- und U21-Europameisterschaften.

Jorinde Verwimp war einige Jahre Stallreiterin bei Anky van Grunsven und trainiert mit deren Ehemann Sjef Janssen.