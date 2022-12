„Jungs ins Viereck“ – neues Projekt der Stiftung Deutscher Spitzensport

Disziplinübergreifend, aber vor allem in der Dressur überwiegt der Anteil der Nachwuchsreiterinnen. Darum hat die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport das Projekt „Jungs ins Viereck“ ins Leben gerufen.

Das Ziel von „Jungs ins Viereck“ ist es, den männlichen Nachwuchs im Dressursattel durch Lehrgangsangebote gezielt zu fördern. In Warendorf lief nun der erste dieser Lehrgänge. Das Pilotprojekt wird von Wolfgang Schmitz-Heinen finanziert, Mitglied der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport.

13 Reiter der Altersklassen Children, Junioren und Junge Reiter waren am Wochenende zu einem Lehrgang am Bundesstützpunkt in Warendorf mit den beiden Bundesnachwuchstrainern Caroline Roost und Hans-Heinrich Meyer zu Strohen geladen. Sie hatten sich in der Turniersaison 2022 mit ihren Leistungen hervorgetan und trainierten mit den Bundestrainern ihrem Alter entsprechend auf L- bis S-Niveau.

Aber es wurde nicht nur geritten, sondern die Organisatoren hatten auch ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So zeigte der Judoka Frank Wieneke, Olympiasieger von 1984, den Lehrgangsteilnehmern an der Bundeswehrsportschule Techniken im Judo. Dann ging es zum Weihnachtsmarkt in Münster und anschließend wurde gemeinsam zu Abend gegessen.

„Mit diesem Angebot möchte die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport gemeinsam mit ihren Förderinnen und Förderern mehr Jungen für den Dressursport begeistern, die ,Jungs-Gemeinschaft‘ stärken und sich um den talentierten Nachwuchs kümmern“, erklärt Astrid Schulte, stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport.

Wolfgang Schmitz-Heinen, Geschäftsführender Gesellschafter der Firmengruppe Witte und begeisterter Pferdemann, der zusammen mit seiner Frau Elke den Hof am Eifgen in Wermelskirchen führt, war nicht nur finanziell, sondern auch persönlich beteiligt. Seine Eindrücke:

„Mit positiver Energie kamen die jungen Dressurreiter nach Warendorf und konnten durch den Lehrgang viele Impulse mitnehmen und sich gegenseitig austauschen. Es war ein tolles Wochenende und es gibt bereits Ideen, wie das Projekt fortgeführt werden kann.“