Kathmann Finale Sales – Versteigerung des gesamten Dressurpferebestands

Am 22. April können sowohl Reiter als auch Züchter bei den Kathmann Final Sales in Holtrup eine Kollektion außergewöhnlicher Dressurpferde erwerben.

In einer Pressemitteilung der Dressurpferde Ludwig Kathmann KG heißt es: „Für die Familie Kathmann stehen neue Wege an und eine erfolgreiche Ära im Oldenburger Hochzuchtgebiet geht zu Ende.“

Dementsprechend stehen nun mehr als 20 Pferde des Stalls zum Verkauf. Sie werden am 22. April ab 15 Uhr von Auktionator Volker Raulf versteigert. Das Auktionslot umfasst Sieger in Reitpferdeprüfungen, hoffnungsvolle zweijährige Köranwärter, Nachwuchsstuten aus Championats-Stämmen und ganz aktuell die zweijährige Vollschwester zum Oldenburger Siegerhengst der Sattelkörung 2018, Zac Efron. Nachkommen von Hengsten wie u.a. Blue Hors Zack, Farrell, Morricone, Bon Coeur, For Romance, Fürstenball, Danciano und Floriscount stehen für gewohnte Qualität aus Holtrup.

Videos und Infos zu den Pferden finden Sie unter www.dressurpferde-kathmann.de.

Den Katalog der Versteigerung können Sie auch online einsehen unter www.mennraths.de.

