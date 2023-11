Kein Nürnberger Burg-Pokal Finale für Escalito und Dorothee Schneider

Aufgrund einer Verletzung wird der Sieger der Qualifikation in Balve, Dorothee Schneiders Escalito, nicht am Finale des Nürnberger Burg-Pokals teilnehmen.

Dorothee Schneider gehört zu den Stammgästen beim Finale des Nürnberger Burg-Pokals und eigentlich wäre sie auch dieses Jahr dabei gewesen. In Balve hatte sie sich mit dem achtjährigen westfälischen Escolar-Sohn Escalito für die Frankfurter Festhalle qualifiziert. Doch das Finale findet ohne die beiden statt.

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte Schneider die Nachricht, dass Escalito sich leicht verletzt hätte und pausieren müsse. Sie gab auch einen Zeitrahmen, wie lange die Pause in etwa dauern wird: „Ich freue mich schon darauf, unseren – immer wieder zu Späßen aufgelegten – tollen Sportler Anfang des Jahres wieder auf Turnieren präsentieren zu dürfen.“

An ihre Stelle rücken nun Carina Harnisch aus Neuenstein in Baden-Württemberg und ihr ebenfalls achtjähriger Sezuan-Sohn Sheldon Cooper nach. Sie waren in den Qualifikationen zweimal Zweite gewesen, in München nach einer sehr harmonischen Vorstellung (72,2) und Bettenrode (73,4). Auf der Liste der Reservisten stand das Silberpaar vom Bundeschampionat 2021 an erster Stelle und können nun die Koffer für Frankfurt packen.

Eurodressage hatte die Meldung zuerst veröffentlicht.