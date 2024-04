Kein Weltcup-Finale für Emilio, Planänderung bei Isabell Werth

Eigentlich sollte der 18-jährige Emilio beim Weltcup-Finale in Riad das erste Championat seiner Karriere gehen. Doch nun gibt es eine Planänderung.

Wie Isabell Werth auf ihrer Instagram-Seite berichtet, hat Emilio eine Knochenhautentzündung aufgrund eines Traumas. Daher wird sie in Riad nun Quantaz an den Start bringen. „Er ist sehr gut drauf und ich hoffe, dass wir unsere Form dort unter Beweis stellen können“, so die fünffache Siegerin.

Isabell Werth reist als Führende der Weltcup-Gesamtwertung nach Riad. Mit Quantaz hatte sie zuletzt die Etappe in ’s-Hertogenbosch gewonnen. In Amsterdam waren sie Zweite. Emilio hatte bei seinen letzten Turnierauftritten stets mehr Punkte erhalten als der Stallkollege, war unter anderem Zweiter in Basel hinter den Titelträgerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera BB, die allerdings schon letztes Jahr nach der EM erklärt hatte, in Riad nicht an den Start gehen zu wollen.

