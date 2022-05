Keine Weltmeisterschaft für US-Olympiadressurpferd Sanceo und Sabine Schut-Kery

Die US-Amazone Sabine Schut-Kery und der Hannoveraner Hengst Sanceo waren eines der Glanzlichter der olympischen Dressurwettbewerbe in Tokio. Doch bei den Weltmeisterschaften in Herning werden sie wohl fehlen.

Eigentlich waren Adrienne Lyle und Salvino das Paar gewesen, von dem man angenommen hatte, dass sie die meisten Punkte für die USA bei den Olympischen Spielen in Tokio holen würden. Doch es kam ganz anders. Sabine Schut-Kery und Sanceo hatten den Löwenanteil an der historischen Silbermedaille der US-Equipe und das vollkommen zu recht. Das Paar begeisterte mit der Leichtigkeit und Harmonie, die man sich der Dressur wünscht.

Nun stehen in den USA die Sichtungen für die Weltmeisterschaften in Herning (6. bis 14. August) vor der Tür. Doch Sabine Schut-Kery hat schon jetzt gesagt, dass Sanceo „not ready to compete“ ist. Gegenüber der US-Website dressage-news.com erklärte sie: „Ich war mir bei dieser Entscheidung ganz sicher, weil ich weiß, dass sie im besten Interesse von Sanceo ist.“ Es sei nicht immer alles so Schwarz oder Weiß, wenn man mit Pferden arbeite, wie man es gerne hätte. Der Zeitplan zur Qualifikation für Herning sei nicht auf ihrer Seite. Darum verzichte sie lieber.