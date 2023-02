Kranichstein: Dorothee Schneider mit einem neuen S***-Pferd und zwei S-Debütanten

Reitmeisterin Dorothee Schneider nutzte das Turnierwochenende in Darmstadt-Kranichstein, um gleich drei Youngster in eine neue Klasse einzuführen. Das gelang!

So holte die zehnjährige bayerische Gribaldi Enkelin Salvina (v. Genesis-Rubin-Royal) ihre ersten S***-Platzierung. Die hoch elegante Schwarzbraune aus dem Besitz des Gestüts Fohlenhof war gleich erstes Pferd der Prüfung und erhielt für ihren ersten S***-Auftritt 67,807 Prozent.

Das reichte am Ende für Rang drei, spiegelt aber nicht wieder, welche Möglichkeiten in der Stute stecken. Ihr Arbeitseifer ist riesig und die Leichtfüßigkeit in Piaffen und Passagen neben dem ohnehin hervorragenden Trab gibt Anlass zu großen Hoffnungen. Allerdings ist Salvina auch ein Sensibelchen, das sich gerne ablenken ließ, heute nicht zu losgelassenem Schreiten zu überreden war und immer wieder nach den Kollegen auf dem Abreiteplatz rief. Die Pirouetten im Galopp (besonders die nach links) gelangen dann wieder und die Zweierwechsel waren ausdrucksvoll nach vorne durchgesprungen. In den Einerwechseln verhaspelte sich Salvina allerdings und fand aus dem Knoten auch nicht wieder heraus.

Trotz der Fehler, das sieht viel versprechend aus, wenn es Reitmeisterin Dorothee Schneider gelingt, die Aufmerksamkeit der Stute zu 100 Prozent bei ihrer Aufgabe zu behalten. Aber das ist ihr ja auch schon mit Burg-Pokal Sieger First Romance gelungen.

Sieger wurde mit 70,175 Prozent der ein Jahr jüngere KWPN-Wallach Javino S v. Davino unter dem Sattel der Australierin Hayley Beresford. Dahinter konnte sich die ehemalige Piaff-Förderpreissiegerin und U25-Europameisterin Ann-Kathrin Lindner auf ihrer Zukunftshoffnung L’ansamur über Platz zwei freuen. Für den zehnjährigen Württemberger v. Lord Leopold wurden es 68,904 Prozent.

Den Erfolg für das Gestüt St. Stephan abgerundet hat Dorothee Schneiders Stallreiterin Hannah Milena Rother, die mit dem zwölfjährigen Westfalen Vienetto v. Vitalis Vierte wurde (65,789).

Borghese MT in Klasse S angekommen

Noch einen Debütant hatte Dorothee Schneider mit nach Darmstadt-Kranichstein gebracht: den siebenjährigen ehemaligen Prämienhengst der westfälischen Körung Borghese MT v. Baccardi. Der auffällige Fuchs mit hellem Langhaar ging seine erste Prüfung in der schweren Klasse. In Dressurpferdeprüfungen Klasse M war er Seriensieger und auch seine S-Premiere münzte er in einen Sieg um. 74,640 Prozent gab es, wobei vor allem die Galopptour schon sehr sicher und ausgereift wirkte.

Borghese MT war nicht das einzige Pferd aus dem Stall Schneider, das in Darmstadt-Kranichstein seine S-Premiere gab. Auch Stallkollegin Élysée GV v. Escolar-Sandro Hit war zum ersten Mal dabei. Für die achtjährige Stute war es allerdings die erste Schleife überhaupt in ihrer noch jungen Karriere. Was bei Borghese das MT für Max-Theurer ist, ist bei Élysée das GV für Gestüt Vorwerk, wo sie zur Welt kam, was aber ja ebenfalls signalisiert: Dies ist ein Max-Theurer Pferd. Mit 70,360 Prozent wurde es Rang zwei für die Braune, der man auf den ersten Blick ansieht, dass sie eine „Marke Escolar“ ist.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.