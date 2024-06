Kronberg: Louisdor-Preis an Sheldon Cooper und Zoom

Bei der zweiten Station des Louisdor-Preises im Rahmen des CDI4* in Kronberg gab es Finaltickets für Carina Harnisch mit Sheldon Cooper und Helen Langehanenberg auf Zoom.

„Mustergültige Trabarbeit auf höchstem Niveau, die Passage sehr ausgereift, in der Piaffe und Passage viel Lastaufnahme“, lobte Richter Dr. Dietrich Plewa den riesengroßen, neunjährigen Fuchs DSP Sheldon Cooper, „Shelly“, unter Carina Harnisch. Die 39-Jährige verstand es, den enormen Vorwärtsdrang des Wallachs in die richtigen Bahnen zu lenken, so dass er sich losgelassen und zugleich mit viel Körperspannung und Kadenz präsentieren konnte.

2021 gewann Sheldon Cooper die Silbermedaille beim Bundeschampionat der sechsjährigen Dressurpferde, zwei Jahre später war er Siebter im Finale des Nürnberger Burg-Pokals. Sein Ergebnis: 73,531 Prozent.

Ebenfalls ein Finalticket sicherten sich Helen Langehanenberg und der nordrhein-westfälische Landbeschäler Zoom v. Blue Hors Zack als zweitbestes Paar (72,744). Dr. Plewa: „Die Galopparbeit ist vom Allerfeinsten, der starke Galopp könnte gar nicht besser sein und ist an Raumgriff nicht zu überbieten.“ Insgesamt mangelt es dem Hengst noch an Prüfungsroutine, wie Helen Langehanenberg erläuterte: „Er war nur auf wenigen Turnieren, weil er als Deckhengst stark gefragt ist. Aber ich bin zutiefst überzeugt von ihm, was die Zukunft betrifft.“

Die nächsten Stationen des Louisdor-Preises sind in Donzdorf (1. bis 4. August), Pinneberg (30. August bis 1. September) und Guxhagen (10. bis 13. Oktober).

Hier finden Sie alle Ergebnisse aus Kronberg.

