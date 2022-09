Kürsieg für Lisa-Maria Klössinger in Ising, Klimke gewinnt Prix St. Georges

Auf Gut Ising hat beim Chiemsee Pferdefestival Lisa Maria Klössinger die Kür gewonnen. für Ingrid Klimke hat sich die Reise nach Süden auch bezahlt gemacht.

Das Wetter meinte es in Ising nicht gut mit den Turniermachern. Tagsüber war es noch heiter, gen Nachmittag zogen dann ein paar Wolken auf. Und dann? Ja, dann ergoss sich ein gepflegter Landregen über den Turnierplatz, Kurzerhand mussten ab 18 Uhr alle Prüfungen in die Halle verlegt werden. Damit gab es zwar eine Grand Prix Kür in Ising, aber nicht unterm Sternenlicht mit der glitzernden Wasseroberfläche des Chiemsees im Hintergrund.

Die fünffache bayerische Meisterin Lisa Maria Klössinger ließ das kalt. Mit ihrem langjährigen Erfolgspferd FBW Daktari kam sie nach Ising, sah und siegte. Zur Dschungelbuch-Melodie „Probier’s mal mit Gemütlicheit“ zeigte sie schon in den ersten zehn Sekunden, was Trumpf ist: Doppelte Pirouette links, Einerwechsel, doppelte Pirouette rechts. Eine mit Latino-Perkussion abgemischte Version von Miriam Makebas „Pata, Pata“ untermalte kadenzierte Passagen in der Trabtour. Auch „Aiko, aiko“ lieferte dem 17-jährigen Braunen musikalische Unterstützung. Mit 80,075 Prozent und einem eindeutigen Richtervotum siegte Klössinger in dieser Kür beim Chiemsee Pferdefestival auf gut Ising.

Mit 76,025 konnte die in Bayern lebende aber für Österreich reitende Renate Voglsang Platz zwei erlangen. Im Sattel von Fürst Ferdinand zur Fasanenhöh setzte sie sich vor Uwe Schwanz, der Rockson gesattelt hatte (75,475).

Ingrid Klimke siegt mit über 75 Prozent in Ising

Mit zwei Pferden ist Ingrid Klimke an den Chiemsee gereist. Eines davon ist der Franziskus-Sohn Freudentänzer. Der wähnte sich im Prix St. Georges in einem von Ingrids Lehrvideos und machte einfach alles richtig. Ingrid Klimke ja sowieso. Mit 75,614 Prozent war sie in der Prüfung eine Klasse für sich. Zweiter wurde hier Ralf Kornprobst mit DSP Fiderschlag, über den Vater Fidertanz ein naher Verwandter des Siegers (71,009). Mit 70,263 Prozent gelang es mit der Drittplatzierten Christina Boos einer weiteren Reiterin die 70-Prozent-Marke zu überwinden.

In einer weiteren 3*-S-Dressur am Samstagnachmittag schafft es nur die Siegerin, ein Resultat mit einer 7 vorne zu erreiten: 70,974 Prozent erhielt die Schweizerin Jessica Neuhauser im Sattel von Fonda v. Foundation. Zweiter wurde hier Uwe Schwanz mit Don Lauris (69,605) vor Anna-Louisa Fuchs mit Rizzoli (68,842).

