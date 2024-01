Laura Graves ohne Zukunftspferd Sensation

Die Hoffnung war groß, dass die US-Dressurreiterin Laura Graves in dem nun elfjährigen Westfalen Sensation einen Nachfolger für ihren großartigen Verdades gefunden hat. Doch die Wege der beiden haben sich getrennt.

Wie die US-Website dressage-news.com berichtet, gab es Unstimmigkeiten zwischen Laura Graves und Sensations Besitzern. Die wollten, dass sie mit dem Rappen die Olympischen Spiele in Paris anpeilt. Graves fand das zu früh.

Der Rappe v. Sunday-Dancier aus der Zucht von Alfons Bergjohann stand im Besitz des Ehepaares Carol und Scott McPhee. Schon als Youngster gehörte Sensation den McPhees und war hoch erfolgreich.

In einem Interview von 2020, dem Jahr, in dem Laura Graves den Beritt des Wallachs übernahm, erklärte McPhee, dass Laura Graves immer ihre Lieblingsreiterin unter den Dressurprofis gewesen sei. Als Graves bekannt gegeben hat, dass Diddy (Verdades) in Rente geht, habe ihr Mann aus Spaß zu ihr gesagt, sie wüssten, wen sie danach reiten könnte. Dann sei aus dem Spaß Ernst geworden. Bis dahin war Sensation von Michael Bragdall ausgebildet worden. In Deutschland ist er nie gegangen.

Auch zum Thema Zukunftspläne für ihr talentiertes Pferd wurde Carol McPhee damals befragt und sagte: „Wir wären selig und überglücklich, wenn sie ein Paar für die Olympischen Spiele 2024 in Paris wären.“

Doch das wäre zu früh, ist Graves sicher. „Ich habe alles in meiner Macht stehende getan. Aber als die Zeit verging und der Sichtungsweg bekannt gegeben wurde, habe ich in meinem Herzen gespürt, dass das zu viel Druck wäre für Sensation innerhalb dieser Zeit, das Selbstvertrauen zu gewinnen, dass er für dieses Niveau bräuchte.“

Daher habe sie „aus Fairness“ gegenüber dem Pferd, den Besitzern, den Verbänden und ihren Sponsoren beschlossen, ihn zurück zu seinen Besitzern zu schicken, erklärte sie gegenüber dressage-news.com.

Über Laura Graves

Laura Graves war jahrelang die erfolgreichste Dressurreiterin der USA. Ihren KWPN-Wallach Verdades v. Florett As hatte sie zweijährig auf einem Video entdeckt, in die USA geholt und selbst ausgebildet. Hilfe hatte sie dabei von Debbie McDonald.

Die zierliche Graves, die den mächtigen und ganggewaltigen Verdades federleicht durch alle Grand Prix-Klippen steuerte, war stets ein schön anzuschauendes Bild guter, klassischer Ausbildung. Sie wurde dafür mit diversen Medaillen belohnt:

Mannschaftsbronze bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio (Einzel Rang vier), Mannschaftssilber bei den Weltmeisterschaften 2018 und ebenfalls Silber in der Einzelwertung, Gold und Silber bei den Pan-Amerikanischen Spielen 2015, dreimal Rang zwei beim Weltcup-Finale.

Auch Sensation hat Graves nun bis S***-Niveau gefördert. International hat er Platzierungen bis Intermédiaire I und wurde 2022 US-Champion in dieser Klasse. Letztes Jahr ging er national Intermédiaire II-Prüfungen, aber noch keinen Grand Prix.