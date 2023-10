Leeuwarden: Ingrid Klimke und First Class Zweite im Grand Prix Special

Beim Indoor Friesland in den Niederlanden gab es zum Comeback von Torveslettens Titanium RS2 unter Marieke van der Putten noch einen weiteren, für die Reiterin sehr emotionalen Sieg.

Der CDI3* in Leeuwarden bot dieses Wochenende die passende Bühne für die Niederländerin Marieke van der Putten, ihr Top-Pferd Torveslettens Titanium wieder zurück in den internationalen Turniersport zu bringen. Der elfjährige Totilas-Sohn war im April zum Weltcup-Finale nach Omaha (USA) gereist, wo er jedoch eine schwere Kolik bekam. Eine OP war unvermeidbar, der Genesungsweg entsprechend ein längerer.

„Glücklich, dass er immer noch hier ist“

Nun war es beim Indoor Friesland soweit. Im Grand Prix durften der elfjährige Wallach und seine Reiterin schon die Ehrenrunde anführen. Ebenso gelang das auch im Grand Prix Special am Sonntag. Dort konnten Marieke van der Putten und Torveslettens Titanium ihr Ergebnis nochmal verbessern. Der Wallach aus einer Stedinger-Mutter kam auf 75,808 Prozent. Das reichte zum Sieg und ist sogar ein neues persönliches Bestergebnis für den Wallach und bot Anlass zur Freude für die Reiterin: „Ich bin jetzt wirklich sehr glücklich. Das war wirklich unsere beste Prüfung überhaupt. Natürlich gibt es immer Punkte, die man verbessern kann. Tito könnte ein bisschen mehr Balance haben, das Gesamtbild könnte noch besser sein, aber im Moment könnte es nicht besser sein. Nach allem, was wir durchgemacht haben, ist dies ein ganz besonderer Moment. Ich bin einfach sehr glücklich, dass er immer noch hier ist und dann auch noch unseren besten Test überhaupt geht. Das macht die ganze Geschichte noch emotionaler.“

Nicht mehr am Start im Special waren Marlies van Baalen und Go Legend. Damit war der Weg frei für die Drittplatzierten des Grand Prix, Ingrid Klimke und First Class. Diese Chance nutzte die Reitmeisterin mit ihrer elfjährigen Fürstenball-Tochter und ritt zu 71,574 Prozent. Damit konnte sich die Stute im Vergleich zu ihrem ersten Grand Prix Special in Neustadt-Dosse im August dieses Jahres bereits steigern. Dritter wurde Hans-Peter Minderhoud (NED) mit Invictus und dem Ergebnis von 70,319 Prozent.

Die CDI1* Intermédiaire I wurde zur Beute von Myrthe Wedda und Kick Off und 68,471 Prozent.

Alle Ergebnisse vom Sonntag des Indoor Friesland 2023 finden Sie hier.

