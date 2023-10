Leeuwarden: Turnierpremiere von Vaderland, Rang drei im Grand Prix für Ingrid Klimke

Im niederländischen Leeuwarden findet dieses Wochenende ein CDI3* statt. Dort ging unter anderem der Oldenburger Hengst Vaderland seinen ersten internationalen Prix St. Georges mit Dinja van Liere.

Der Vitalis-Florencio-Sohn Vaderland machte schon früh Schlagzeilen, als er in Westfalen zum Reservesieger der Körung 2018 ernannt worden war. Diese Auszeichnung musste allerdings zurückgezogen werden, nachdem Vaderland positiv getestet worden war. Bei der Nachkörung erhielt er allerdings das Go für die Zucht und wurde gut genutzt. Parallel ging er erste Reit- und Dressurpferdeprüfungen mit Annika Korte. Vor zwei Jahren wechselte er dann zu Dinja van Liere, die ihn in Leeuwarden erstmals international präsentierte. Das war ein Erfolg: Sieg mit 74,559 Prozent.

Zweite wurde Marieke van der Putten auf der ebenfalls in Oldenburg eingetragenen Zantana v. Zonik-Sir Donnerhall aus der Zucht des Gestüts Lewitz mit 73,284 Prozent. Charlotte Fry ritt den KWPN-Wallach Jackson v. Everdale-Negro auf den dritten Platz (72,990).

Wiedersehen mit Titanium

Besonderen Grund zur Freude dürfte heute Marieke van der Putten haben. Erstmals konnte sie mit Titanium wieder ein Turnier bestreiten, und das haben sie dann auch gleich gewonnen. Der elfjährige Totilas-Sohn musste ja im April während des Weltcup-Finales in Omaha mit einer Kolik in die Klinik und dort operiert werden. Davon hat er sich offenbar gut erholt, wie 72,826 Prozent und Platz eins vermuten lassen.

Platz zwei ging mit 72,304 Prozent an das niederländische Olympiapaar Marlies van Baalen/Go Legend, auch dies ja ein Totilas-Sohn.

Über Rang drei konnte sich Ingrid Klimke auf der Fürstenball-Tochter First Class freuen. 70,956 Prozent wurden es. Ebenfalls platziert waren Carina Scholz und die von Kira Wulferding übernommene Soiree d’Amour mit 68,478 Prozent auf Rang sechs.

