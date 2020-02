Lier: Deutscher U25-Doppelsieg für Lindner und Reef

Toller Erfolg für Ann-Kathrin Lindner und Sophie Reef in der U25-Tour beim CDI Lier! Und für Helen Erbe gab es die zweite gelbe Schleife bei den Jungen Reitern.

Kaderreiterin Ann-Kathrin Lindner hat ihren EM-Goldpartner Sunfire mit nach Lier genommen. Der San Amour-Sohn erhielt im U25-Grand Prix 72,718 Prozent. Lindner selbst wurde von den Richtern für Sitz und Einwirkung unisono mit 8,0 belohnt. Die beiden waren das einzige Paar der Prüfung, das mehr als 70 Prozent erhielt.

Am dichtesten dran an der 7 vor dem Komma war mit der erst 19-jährigen Sophie Reef und ihrer Charming Lady ein weiteres deutsches Paar: 69,974 Prozent gab es für die niederländisch gezogene Painted Black-Tochter. Rang drei sicherte sich mit Skylar Bos auf Choice Finch eine Vertreterin der Niederlande, die mit 68,693 Prozent aus dem Viereck kam.

Ponys

Für die Ponyreiter stand heute die FEI-Einzelaufgabe auf dem Programm. Und wie schon in der Mannschaftsaufgabe war die Dänin Sophia Boje Obel Jørgensen auf dem rheinischen Reitponywallach Adriano B, den sie vom dreifachen EM-Goldmedaillengewinner Alexander Yde Helgstrand übernommen hatte, nicht zu schlagen. Diesmal gab es 74,955 Prozent.

Platz zwei ging an Evi van Rooij aus den Niederlanden auf King Stayerhof’s Jango (72,523), gefolgt von Clara Paschertz auf Da Capo’s Dancing Boy als bester Deutscher auf Rang drei (72,388).

Children

Paschertz war auch in der Einzelaufgabe der Children die beste Schwarz-Rot-Gold-Reiterin. Hier saß sie im Sattel des Bundeschampionatsfinalisten 2019, Danubio, und erhielt 71,574 Prozent, Rang fünf.

Die ersten drei Plätze machten die wiederum die Niederländerinnen unter sich aus: Kebie Raaijmakers und Happy Feet siegten mit starken 78,535 Prozent vor Veerle van Hof auf Don Diablo (75,130) und Maura Knipscheer mit Amaretto (75,065).

Junge Reiter

Bereits gestern stand für die jungen Reiter der zweite Teil ihres Programms auf dem Plan. Und wie schon in der Mannschaftsaufgabe ließen Helen Erbe und Fürst Kaspar auch in der Einzelaufgabe nichts anbrennen: Sieg mit 73,529 Prozent. Thalia Rockx und Golden Dancer de la Fazenda aus den Niederlanden reihten sich an zweiter Stelle ein (72,059). Dritte wurde Helens Zwillingsschwester Linda mit ihrem Erfolgspferd Fierro, der sie schon in Juniorentagen zu zahlreichen EM-Medaillen getragen hat. In Lier gab es 71,863 Prozent für das Paar.

Sophie Reef ist auch in der U21-Tour am Start, hier mit Genua TC. Das Paar belegte Rang sechs mit 69,804 Prozent.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.