Lier: Rose Oatley erneut an der Spitze, Jana Lang Zweite

Den Abschluss der Nachwuchsprüfungen beim CDI Lier (BEL) bildeten heute die Küren. Rose Oatley ließ auch hier keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Jana Lang hingegen musste sich heute einer Vertreterin der Gastgeber geschlagen geben.

Mit ihrem Palomino-Wallach Daddy Moon kam Rose Oatley aus Schleswig-Holstein heute auf starke 82,750 Prozent – Sieg Nummer drei für die beiden in Lier. Unter anderem erhielten die beiden für die Harmonie zwischen Reiter und Pferd bzw. in dem Fall Pony zweimal die 9 und einmal eine 8,5.

Über Rang zwei und vor allem über die Tatsache, dass sie sich von Prüfung zu Prüfung gesteigert haben, konnten sich Lilly Marie Collin und der dreifache Bundeschampion Cosmo Callidus freuen. Heute gab es 75,70 Prozent für die 14-jährige Cousine von U21-Reiterin Luca Collin.

Rang drei holten Liezel Everars und FS Capelli de Niro nach Belgien (75,333). Dahinter reihte sich die dritte Deutsche im Bunde ein, Mia Allegra Lohe auf Tovdals Golden Future Imperial (75,125).

Junioren

Bei den Junioren holten Rose Oatley und Rock Revolution den heutigen Sieg mit 77,308 Prozent. Allerdings waren die Richter sich heute nicht ganz so einig wie in den letzten Tagen. Der Franzose Jean-Michel Roudier bei E bewertete beispielsweise die Schritttour deutlich schlechter als seine Kollegen und hatte das Paar „nur“ auf Rang drei. Doch der Niederländer Maarten van der Heijden, Chefrichter bei C, hatte sie über 80 Prozent und so reichte das Endergebnis locker, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten.

Die schärfste Konkurrenz kam heute aus dem eigenen Lager. Anna Leandra Timm und Foxfire wurden mit 75,30 Prozent Zweite. Hier vergab Maarten van der Heijden 79,375 Prozent. Roudier hätte sie hingegen mit 72,275 Prozent an achter Stelle gehabt.

Rang drei ging an die dänische Nachwuchsreiterin Sophia Boje Obel Jørgensen im Sattel des Oldenburger Bretton Woods-Sohnes Brilliant (75,092).

Junge Reiter

Aller guten Dinge waren drei für Amber van den Steen und Fame bei ihrem Heimspiel. Im dritten Anlauf gelang es ihnen, Jana Lang und Baron vom Thron zu schupsen in der Junge Reiter-Tour. Mit 77,225 Prozent und Rang eins von allen drei Richtern gewann die Belgierin die U21-Kür.

Jana Lang und ihr bewährter KWPN-Wallach Baron wurden Zweite (76,30). Dritte war diesmal die Niederländerin Brandy Bos auf Florett W v. Jazz (74,633).

Die U25-Kür beginnt um 19.45 Uhr. Alle Ergebnisse finden Sie hier.