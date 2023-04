Lisa Müller gewinnt Grand Prix Special in Stadl Paura

Im österreichischen Stadl Paura hat Lisa Müller mit D’Avie den Grand Prix Special gewonnen. Auch Platz zwei ging nach Deutschland.

Zwei Kombinationen kamen in Stadl Paura im Grand Prix Special über 70 Prozent. Beide waren aus Deutschland angereist. Die eine, Siegerin Lisa Müller, hatte es dabei nicht so weit. Die Zweitplatzierte Nicole Wego-Engelmeyer hingegen musste von Hagen am Teutoburger Wald deutlich mehr Kilometer hinter sich bringen.

70,553 Prozent reichten Lisa Müller mit D’Avie zum Sieg im Grand Prix Special der CDI4*-Tour. Dabei ließ die Kombination vom Gut Wettlkam Punkte in einem starken Trab liegen, auch der anschließende Übergang in die Passage misslang. Zweite wurde Nicole Wego-Engelmeyer mit der Zack-Tochter Citation. Diese Kombination kam nicht fehlerfrei durch die Galopptour (.

Young-Shik Hwang und Delmonte ritten in der CDI3*-Tour im Grand Prix Special zum Sieg mit 71,447 Prozent. Auch hier kam die Zweite aus dem Stall Kasselmann. Evelyn Eger und Tabledance (68,6781) setzten sich vor die Österreicherin Astrid Neumann mit Sir Simon (67,851).

Die Ergebnisse des Grand Prix Special aus Stadl Paura finden Sie hier.

In der Grand Prix Kür gewann Franz Trischberger mit James Bond (78,325 Prozent) vor dem Österreicher Christian Schumach. Der Olympiareiter kam mit dem Totilas-Sohn Te Quiero auf 77,04 Prozent, persönliche Bestleistung für das Paar. Tags zuvor hatten die beide noch die Grand Prix gewonnen.

Fünf Prozentpunkte hinter den beiden Erstplatzierten rangierte Franziska Stieglmaier mit dem St. Moritz Junior-Sohn Samurai (72,105) an Position drei.