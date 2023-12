London: Über 81 Prozent im Grand Prix für Imhotep und Charlotte Dujardin

Ein wenig internationales Teilnehmerfeld sammelt an diesem Wochenende in London Punkte für den Dressur Weltcup. An der Spitze, wie nicht anders zu erwarten, die doppelten Lottchen. Mit klarem Vorteil für Charlotte Dujardin und Imhotep.

15 Pferde waren am Start, Imhotep und Charlotte Dujardin waren die letzten Starter. Als sie ins Viereck bei der London International Horse Show kamen, stand schon fest, dass nur 14 Pferde bei der Kür dabei sein würden am heutigen Abend ab 19 Uhr (Startliste). Denn Emile Fauries Pferd Bellevue musste ausscheiden, weil die Stute im Maul blutete.

Am Ende stand fest: Die Letzten werden die Ersten sein. Imhotep, der nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Riesenbeck eine Pause hatte, und Charlotte Dujardin wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. 81,761 Prozent erhielt die Kombination. „Carl (Hester, der Trainer von Dujardin und Besitzer von Imhotep) war sich nicht ganz sicher, ob wir dieses Turnier reiten sollten, aber ich habe es letztes Jahr verpasst (wegen ihrer Schwangerschaft) und das wollte ich nicht noch einmal erleben“, so die Olympiasiegerin.

Dujardin und Imhotep in eigener Liga

Mehr als vier Prozent trennte das Paar aus Gloucestershire von der Zweiten, Weltmeisterin Charlotte, Lottie, Fry. Sie hatte Imhoteps Vater Everdale gesattelt und kam auf 77,435 Prozent. Bis zu diesem Ritt hatte die einzig deutsche Teilnehmerin, Kathleen Kröncke auf der 13-jährigen Hannoveraner Stute Uniteds Märchen, in Führung gelegen. Uniteds Märchen, der Name verrät es, ist eine Tochter des Niederländers United. Kathleen Kröncke, die seit mehreren Jahren in Großbritannien zuhause ist, hatte die Stute im Juni bereits einmal auf einem internationalen Turnier im britischen Wellington vorgestellt. In der vorweihnachtlich geschmückten Halle waren es gestern Abend 70,695 Prozent, was schlussendlich Platz acht bedeutete.

Platz drei im Grand Prix ging an den erst neunjährigen niederländischen Wallach Jagerbomb. Hinter dem etwas martialisch klingenden Namen verbirgt sich ein Dante Weltino-Sohn, den die Britin Becky Moody selbst gezogen und ausgebildet hat. Der Wallach, typmäßig so gar nicht von seinem Erzeuger geprägt, hatte in diesem Jahr schon die CDI in Hickstead und Hartpury mit Siegen und hohen Platzierungen absolviert. Er kam auf 75,087 Prozent.

Denise Nekemann und Boston v. Johnson (NED, 73,913) und Morgan Barbançon mit Sir Donnerhall II (FRA, 71,674) landeten noch in den Top 5. Um 21.20 Uhr Ortszeit, 22.20 Uhr unserer Zeit, gehen Charlotte Dujardin und Imhotep in der Kür heute Abend an den Start. Kathleen Kröncke ist ab 20.15 (21.15) Uhr gefragt.

Ergebnisse des Grand Prix bei der London International Horse Show 2023.