Louisdor-Finalist Facilone von Marcus Hermes zu Eyal Zlatin

Der in Deutschland beheimatete israelische Dressurreiter Eyal Zlatin hat ein neues Pferd im Stall, eines, in das er große Hoffnungen setzt.

Der elfjährige Hannoveraner Fürstenball-Sohn Facilone war erst von Bianca Nowag, dann von der Österreicherin Stephanie Dearing und zuletzt von Marcus Hermes im Turniersport vorgestellt worden. Mit letzterem konnte er sich im vergangenen Jahr für das Finale im Louisdor-Preis im Dezember qualifizieren (Rang acht im Finale) und war zuletzt Achter und Siebter in Grand Prix und Special von Münster. Nun hat der charmante Hellbraune einen neuen Reiter, wie Eurodressage zuerst berichtete.

Die Besitzerfamilie Ahorner hat ihn Eyal Zlatin zur Verfügung gestellt. Nicola Ahorner, die ja selbst Mannschaftsweltmeister Marshall-Bell von Daniel Bachmann Andersen übernommen hat und inzwischen für Israel reitet, träumt davon, eine Mannschaft für Paris 2024 aufzustellen. Mit Facilone hat Zlatin nun wieder ein Grand Prix-Pferd unter dem Sattel. „Er hat alle Möglichkeiten“, schwärmt der 35-Jährige. „Ich nehme mir Zeit, ihn kennenzulernen. Aber bis jetzt klappt es sehr gut!“

Eyal Zlatin kam in Israel zur Welt und verbrachte dort seine Kindheit und den Großteil seiner Jugend. Pferde haben ihn schon immer fasziniert und Dressurreiten besonders. Um weiterzukommen verließ er seine Heimat mit 17 und zog nach England. Bei Ferdi Eilberg blieb er drei Jahre, dann ging er nach Deutschland, lernte bei Klaus Balkenhol, ritt für die Gestüte Petershof und Sprehe, ehe er sich zusammen mit seinem Partner Hendrik Lochthowe auf der Riedmühle in Butzbach niederließ. Dort blieb er rund vier Jahre, ehe er sich den Traum von der Selbstständigkeit erfüllte und sich auf dem „Hof am Steinkopf“ niederließ. Er trainiert nach wie vor mit Wolfram Wittig sowie mit Gonnelien Rothenberger.

Während seiner Zeit auf dem Gestüt Riedmühle ritt Zlatin schon einmal für Israel bei einem Championat. Das war bei den Europameisterschaften 2019 in Rotterdam mit Bonzanjo.