Ludwigsburg: Burg-Pokal Finale für Citation, Kür an Kittel und sensationeller zweiter Platz für Netz

Beim internationalen Dressurturnier in Ludwigsburg stand heute zum einen die Qualifikation fürs Finale des Nürnberger Burg-Pokals auf dem Programm und zum anderen die Grand Prix Kür.

Die Qualifikation für den Nürnberger Burg-Pokal ging an die neunjährige dänische Stute Citation, eine Tochter des Zack aus einer Don Gregory-Mutter, die Nicole Wego-Engelmeyer vorstellte. Die beiden kamen auf 75,415 Prozent. Für die Stute war es erst ihr vierter Start in Klasse S. Sie war von dem Luxemburger Sascha Schulz mehrfach in Wellington in Klasse M präsentiert worden. Ende 2020 stellte Nicole Wego-Engelmeyer sie dann erstmals in Deutschland vor, zunächst ebenfalls in Klasse M. Dieses Jahr zeigten die beiden sich in Redefin erstmals in der dortigen Burg-Pokal Qualifikation, wo sie Siebte und Sechste wurden. Zuletzt waren sie Mitte Juli in Münster siegreich, ehe sie nun in Ludwigsburg das Ticket für Frankfurt lösten.

An zweiter und dritter Stellte reihte sich Dorothee Schneider mit ihren beiden Pferden ein. 74,829 Prozent gab es für die bayerische Genesis-Tochter Salvina, 73,976 Prozent für den in der Schweiz gezogenen Franziskus-Sohn Flashback, der zuvor die Einlaufprüfung gewonnen hat und noch ein Neuzugang im Stall von Schneider ist.

Grand Prix Kür

Man darf sich die Frage stellen, bei wem die Freude nach der Grand Prix Kür größer war – dem Sieger oder dem Zweitplatzierten. Platz eins ging mit 83,715 Prozent an den Schweden Patrik Kittel auf seinem erst neunjährigen Hengst Touchdown v. Quaterback. Für den Schwedischen Warmblüter ist Ludwigsburg das erste internationale Turnier. Schon den Grand Prix hatte er souverän gewonnen und konnte heute noch einen drauf setzen. Das verspricht einiges für die Zukunft. Zumal Kittel den Hengst behalten darf. Die Besitzerin hatte „Lasse“, so der Stallname, für Kittel gekauft.

Vielversprechend für die Zukunft – das kann man auch über den Reiter auf Rang zwei sagen, U25-Europameister Raphael Netz, der sein EM-Pferd Elastico daheim seinem wohl verdienten Urlaub überlassen hat und stattdessen seinen bewährten Lacoste mitgenommen hatte. Der Hannoveraner Locksley II-Sohn, mit dem Netz seine ersten EM-Erfahrungen im U25-Lager gesammelt hat und der seinen Arbeitgebern, den Geschwistern Werndl bzw. deren Aubenhausen GbR gehört, ist ein diffiziler Charakter, mit dem Raphael Netz über die Jahre zusammengewachsen ist und ihn immer mehr auf seine Seite bekommen hat. Davon zeugten heute 77,360 Prozent in ihrer ersten internationalen Grand Prix-Kür bei den „Großen“.

Netz hinterher: „Ich wollte mal Senioren-Luft schnuppern und hab mich schon über die Startgenehmigung für das Vier-Sterne-Turnier hier gefreut. Und dann in meiner ersten Vier-Sterne-Kür gleich an zweiter Stell zu stehen, freut mich riesig. Gerade auch weil der Weg mit diesem Pferd doch ein längerer war. Wir sind unsere erste Junioren-Prüfung zusammen gegangen mit 57 Prozent.“ Mehr über Raphael Netz, das Naturtalent, seinen Werdegang und seine Pferde lesen Sie übrigens in St.GEORG 10/2021.

An dritter Stelle reihte sich Frederic Wandres auf dem Hotline-Sohn Hot Hit ein. Wie auch Nicole Wego-Engelmeyer gehört Wandres ja zum Team des Mitveranstalters des Turniers in Ludwigsburg, Hof Kasselmann. Dort kann man sich heute über 75,950 Prozent des zehnjährigen Schimmels freuen, der sich auch fürs Louisdor-Preis Finale dieses Jahr hat qualifizieren können.

U25-Tour

Siegerin im U25-Grand Prix wurde die 21-jährige Pferdewirtin Ann-Kathrin Lachemann auf dem KWPN-Wallach Fransje v. United. Mit 71,436 Prozent konnten sie sich ganz knapp gegen Raphael Netz auf Exclusive BB durchsetzen. Für letztere gab es 71,410 Prozent. Umgerechnet in Punkte lag zwischen den beiden gerade mal ein halbes Pünktchen. Ebenfalls dichtauf folgten die Sieger der Intermédiaire II, Anna-Christina Abbelen und Sam Donnerhall, mit 71,256 Prozent.

