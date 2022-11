Madlin Tillmann gewinnt Bundesnachwuchschampionat der Pony-Dressurreiter

Pferde liegen Madlin Tillmann aus Grevenbroich im Blut. Schließlich sind ihr Vater Frederic und ihr Onkel Gilbert Tillmann bekannte Springreiter. Sie ist allerdings im Viereck zuhause. Das demonstrierte sie heute beim Bundesnachwuchschampionat der Pony-Dressurreiter in Ankum.

Im Sattel des erst sechsjährigen Ponywallachs Mister Prime Time v. Movie Star gelang Madlin Tillmann ein glatter Durchmarsch. Bereits gestern in der ersten Prüfung (RL1) hatte das Paar mit einer 8,4 die Nase vorn. Heute konnten sie nochmal nachlegen: 9,0, klarer Sieg. Das kommt sicher nicht von ungefähr. Madlin und der Falbwallach sind schon lange ein Team. 2020 stellte Madlin Mister Prime Time vom Zuchthof Claren in seiner ersten Reitpferdeprüfung vor, dann in Dressurpferde und -ponyprüfungen der Klassen A und L und dieses Jahr dann auch in „regulären“ L-Dressuren. Beim Bundeschampionat in Warendorf waren sie Anfang September auch am Start gewesen und hatten dort einen starken fünften Platz belegt. Nun also eine Schärpe.

Hinter den beiden wurde es spannend. Am ersten Tag ging der zweite Platz mit einer 8,2 an Joules Radovic im Sattel von Wilky May, heute wurden die beiden Vierte mit einer 8,3. Philine Otten und Dr. Best waren gestern Dritte (8,1) und heute Zweite (8,5). Die dritte Reiterin, die um die vordersten Plätze kämpfte, war Nora Feldmann im Sattel von Valegro. Sie waren vierte am Samstag (8,0) und heute Dritte (8,4).

Damit ging der zweite Platz an Philine Otten und Rang drei an Semmieke Rothenbergers Schülerin Joules Radovic, die zusätzlich auch noch den Ehrenpreis für die jüngste Starterin erhielt: einen Lehrgang bei Bundestrainerin Caroline Roost.