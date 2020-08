Mannheim: First Romance wird erwachsen

Dass er ein Pferd mit allen Möglichkeiten ist, hat der Fürst Romancier-Sohn First Romance schon mehrfach bewiesen. Aber: So viel Genie will auch erst einmal in die richtigen Bahnen geleitet sein! Damit der Wallach noch mehr Routine sammeln kann, stellte ihn Dorothee Schneider dieses Wochenende in Mannheim vor.

Schon gestern konnte First Romance, der im Stall auf den Namen „Roman“ hört, in Mannheim die Intermediaire II für sich entscheiden. Genau 75 Prozent vergaben die Richter für die Vorstellung des Burg-Pokal-Siegers von 2018. „Und das, obwohl Roman in den Zweier-Wechseln schon einmal zeigen wollte was er kann und ein paar Fliegende Wechsel von Sprung zu Sprung eingebaut hat“, berichtete Dorothee Scheider anschließend. Und fügte hinzu: „Wir arbeiten weiter daran, Romans Eifer und Engagement in die richtigen Bahnen zu lenken. Dann stehen ihm wirklich alle Türen offen.“

First Romance siegte in dieser Prüfung mit Abstand, alle Richter sahen den Württemberger an erster Stelle. Auf dem zweiten Platz rangierten Janina Kahl und Emiliano mit 69,474 Prozent. Andreas Platzdasch und Glamour belegten mit 67,5 Prozent Rang drei.

Heute wurde es für den nun zehnjährigen First Romance, der übrigens auch schon in diesem Jahr sein Ticket für die Frankfurter Festhalle lösen konnte, dann noch einmal im Kurz Grand Prix spannend. Mit 76,977 Prozent ließ er aber auch in dieser Prüfung keinerlei Zweifel aufkommen. „Heute im Kurz-Grand Prix war Roman ganz bei mir, lediglich im starken Schritt riskierte er einen kurzen Blick an den Viereckrand. Die Prüfung gelang mit tollen Highlights und so gewannen wir mit fast 77 Prozent überlegen“, freute sich seine Reiterin.

Platz zwei ging an an ein Paar, dass Deutschland in wenigen Wochen bei den U25-Europameisterschaften in Budapest vertreten darf: Ann-Kathrin Lindner und Flatley. Die beiden kamen heute auf 70,116 Prozent. Janina Kahl und Emiliano wurden mit 68,682 Prozent Dritte.

Alle Ergebnisse aus Mannheim finden Sie hier.